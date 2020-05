Ille-et-Vilaine : l'usine de PSA de Rennes - La Janais redémarrera lundi 18 mai

Fermé depuis le début du confinement en France, le 16 mars, le site PSA de La Janais (Ille-et-Vilaine) rouvrira plus de deux mois plus tard. La direction de l'usine annonce ce lundi qu'elle reprendra ses activités à partir du lundi 18 mai.

Après deux mois à l'arrêt, les machines de l'usine PSA de La Janais, au Sud de Rennes, vont se remettre en marche, ce lundi 18 mai. C'est la direction du site qui l'annonce, ce lundi 11 mai, premier jour du déconfinement en France. Le premier employeur privé d'Ille-et-Vilaine va donc reprendre.

Lundi 18 mai, une première équipe de 500 à 600 salariés volontaires va retourner sur le site, qui tourne habituellement avec 3 000 personnes. Au bout des chaînes d'assemblages, les employés de PSA fabriqueront toujours les Citroën C5 Aircross et Peugeot 5008.

Gestes barrière et "référent protocole"

Un redémarrage progressif donc (aucun calendrier n'a été fixé pour la reprise en effectif complet), qui se fera, promet PSA, avec "des mesures sanitaires renforcées, partagées avec les partenaires sociaux". Dans son communiqué, la direction parle notamment de contrôles de température à l'entrée du site, d'une dotation de masques et de gel hydro-alcoolique pour les salariés, du port de lunettes et de masques sur le site, et du respect des distances de sécurité. Des "référents protocole" devront veiller à la mise en place de ces gestes barrière.

Depuis le 16 mars, PSA La Jansais explique que des équipes ont travaillé sur le site pour mettre en place ce protocole de reprise. Selon la direction, il a été validé après plusieurs audits, tant par la direction du groupe PSA que par les syndicats du site.