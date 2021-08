Ille-et-Vilaine : la candidature de Lohéac pour accueillir 700 voitures Citroën de collection

Le village de 657 habitants pourrait accueillir un haut-lieu de l'automobile en France. En Ille-et-Vilaine, Lohéac, entre Guignen et Pipriac, candidate pour recevoir plus de 700 voitures Citroën de collection, notamment les mythiques 2 CV, DS ou encore Simca. Le bail du hangar dans lequel une partie est entreposée, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) se termine en 2022. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment entre 15.000 et 20.000 mètres carrés avec, en plus de la collection de Citroën, un auditorium, un espace de formation et de co-working, une boutique et un lieu culturel.

À Lohéac, un "écosystème" autour de l'automobile

"L'ancrage local d'un projet comme celui-ci doit être regardé avec une grande attention", lance Gaël Le Bohec, député LREM d'Ille-et-Vilaine et fervent soutien du projet de Lohéac, "un territoire fantastiquement engagé pour l'automobile où ce projet prend tout son sens". En effet, le village est connu pour son Rallyecross, lancé dans les années 1970. "C'est un rallye entre copain qui a défrayé la chronique car ils attendaient quelques personnes et ils ont finalement eu plusieurs milliers de personnes, pour arriver aujourd'hui dans le top 3 des rallyes mondiaux", explique le député. Ce rendez-vous incontournable de l'automobile attirait, avant la crise sanitaire, jusqu'à 90.000 spectateurs. À Lohéac, un "écosystème" autour de l'automobile s'est créé, avec le Manoir de l'automobile mais également l'une des plus grandes brocantes françaises de pièces automobiles.

Trois autres candidats, verdict en septembre

Le projet est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Trois autres sites se portent candidats : Rennes mais aussi Poissy (Yvelines) et Bièvres (Essonne). "L'accessibilité est importante", avance Gaël Le Bohec, qui critique une éventuelle installation du projet dans la banlieue parisienne. "Pour ceux qui viendront en voiture de collection, dans des endroits que l'on sait qu'ils seront privés de voiture, ce serait dommage." Le député, qui avance la création de "20 à 30 emplois directs", a reçu le soutien du ministre des Affaires étrangères et ancien président de région Jean-Yves Le Drian. L'association l'Aventure Peugeot Citroën DS doit rendre son verdict au cours du mois de septembre.