Ille-et-Vilaine : le Conforama de la Chapelle-des-Fougertez menacé de fermeture

La Chapelle-des-Fougeretz, France

Ce mardi 2 juillet, l'enseigne Conforama a confirmé par un communiqué son intention de supprimer 1.900 postes en France dans le cadre d'un "plan de transformation profonde et nécessaire". 32 magasins vont fermer dans le pays d'ici l'an prochain. Le site de la Chapelle-des-Fougeretz près de Rennes est menacé selon certains documents. En revanche, les neuf autres magasins bretons ne seraient pas concernés.

"Je fais pas mal d'achats sur Internet" - Laurence, une cliente

Ce mardi matin sur le parking du magasin de l'agglomération rennaise les clients apportaient leur soutien aux salariés. "C'est toujours triste de savoir qu'un magasin va disparaître ou que des salariés vont se retrouver au chômage mais j'avoue que je viens beaucoup moins ici. Je fais pas mal d'achats sur Internet," confie Laurence, une Rennaise. "Je trouve que l'ancienne a vieilli à côté d'Ikea ou Alinéa et les prix sont moins attractifs," souligne Catherine ressortie les mains vides du magasin. "Moi je n'achète rien sur Internet. Ici il y a un vrai conseil, le personnel est aimable et on peut essayer. Je chercher un matelas et je suis content d'avoir l'avis des vendeurs," ajoute Catherine.

Si la marque a pris un coup de vieux, c'est pourtant chez Conforama que Mathéo, 22 ans a choisi de venir pour meubler son premier appartement. "Ils sont partenaires de la Ligue 1 et je me dis que c'est une marque solide. Ça va redorer leur blason d'être aussi visible dans le milieu du foot."