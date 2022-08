Ille-et-Vilaine : le secours populaire organise des collectes de fournitures scolaires dans les hypermarchés

Si vous faites vos courses ce vendredi 26 août au Leclerc de Saint-Grégoire ou au Leclerc de Cleunay à Rennes, vous ne pourrez pas les manquer. Des bénévoles du secours populaire d'Ille-et-Vilaine, postés à l'entrée du magasin et à la sortie des caisses. Leur mission : promouvoir la solidarité et récolter des fournitures scolaires pour les familles les plus démunies. "On récupère des articles pour tous les niveaux, de la maternelle jusqu'à l'université", précise Catherine, bénévole au secours populaire.

Le secours populaire d'Ille-et-Vilaine collecte des fournitures scolaires pour les plus démunis © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des trousses, des stylos, des marqueurs, des classeurs... il y a besoin de tout. "On se base vraiment sur les listes de fournitures faites par les enseignants."

Des articles neufs

Même si les besoins sont importants, il y a malgré tout une condition : les articles généreusement donnés doivent être neufs. "On veut que ces enfants aient les mêmes fournitures que leurs camarades de classe. Ils portent déjà la pauvreté sur eux, si au moins ils peuvent être égaux avec les autres enfants niveau matériel...", souffle Catherine.

Catherine trie au fur et à mesure les fournitures données par les clients du magasin © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'association a installé un petit stand à la sortie des caisses. Vous pouvez y apporter vos dons. Ensuite, les bénévoles trient les fournitures et créent des cartables pour les enfants, basés sur les listes des professeurs. L'an passé, plus de 700 cartables ont été distribués. "On va surement dépasser ce chiffre cette année", ajoute Catherine.