Ille-et-Vilaine : le seul commerce du village de Poilley va fermer à la fin de l'année

Un village de 380 habitants cherche un nouveau gérant pour son restaurant. L'annonce a été lancée par la mairie de Poilley, près de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Le seul commerce du village, Le Lyonnais, qui fait aussi épicerie, bar, tabac et dépôt de pain, va fermer au 1er janvier 2021. La gérante, Christine Henry, et son mari, le cuisinier, ont décidé de tirer le rideau de la boutique face à des difficultés financières liées au Covid-19.

Du lien social dans le village

Christine Henry et son mari ont quitté la Haute-Saône dont ils sont originaires et sont arrivés à Poilley en janvier 2019 : ils ont été choisis par la mairie pour reprendre le seul commerce du village. Mais la crise sanitaire est passée par là. La gérante du Lyonnais a perdu plus de 30 000 euros en six mois, elle a peur de faire faillite alors elle préfère arrêter avant. "C'est une grande désolation pour moi, non pas que ce soit un échec parce que la réussite était là mais malheureusement le Covid a eu raison de moi", regrette la gérante de 57 ans. Elle avance également un "loyer excessif" de la mairie et les "problèmes de santé" de son mari.

Le commerce de Christine Henry fait également office de supérette pour les habitants de Poilley. © Radio France - Maïwenn Bordron

Elle est devenue indispensable pour de nombreux habitants. "Étant donné qu'il y avait une demande par rapport à certaines personnes du bourg, _je vais le dimanche matin chercher le pain pour rendre service à tous mes clients_. Tout le monde est content, y compris le boulanger. Comme cela, ça lui évite une tournée du dimanche matin", sourit Christine Henry.

Sans commerce, les habitants perdent un lien social important. "Faut aussi être psychologue à nos heures perdues quand on tient un commerce parce que beaucoup de personnes ont besoin de parler, de se vider la tête, sans forcément avoir de conseils, mais avoir une oreille attentive pour les écouter", affirme Florence, la serveuse du restaurant. Marie-Christine fait partie des habitants qui passent beaucoup de temps au Lyonnais. Elle vit seule et elle s'est liée d'amitié avec la gérante. "Quand je ne travaille pas, je viens ici discuter avec Christine, ça passe le temps. Sinon le bourg, c'est vide. S'il n'y avait pas ça, ça serait chacun dans sa maison, c'est triste quand même", regrette cette habitante de Poilley.

J'ai du mal à prendre du recul et à me dire que ça va être fermé.

Marie-Christine, une habitante de Poilley

Christine Henry le promet, même après avoir quitté son restaurant, elle restera vivre à Poilley. Elle affirme avoir déjà été approchée par deux autres mairies pour retrouver un commerce.