Si les commerces peuvent rouvrir, à partir de ce lundi 11 mai, une incertitude planait sur les grands centres commerciaux de plus de 40 000 m². La Préfecture l'Ille-et-Vilaine vient d'autoriser les deux concernés dans le département, Alma (Rennes) et Grand Quartier (Saint-Grégoire) à rouvrir.

Ille-et-Vilaine : les centres commerciaux Alma et Grand Quartier peuvent rouvrir

Ce sont quelques magasins supplémentaires qui vont pouvoir rouvrir à partir de ce lundi 11 mai. Les enseignes des centres commerciaux Alma à Rennes, et Grand Quartier à Saint-Grégoire vont pouvoir lever leur rideau, annonce la Préfecture ce lundi.

Excédant la limite de 40 000 mètres carré fixée par le gouvernement, ces deux centres commerciaux étaient soumis à une autorisation préfectorale pour pouvoir rouvrir. L'autorisation leur a donc été accordée dimanche soir, et officialisée ce lundi. La Préfecture d'Ille-et-Vilaine estime donc qu'il "n’apparaît pas nécessaire de décider de la fermeture de ces deux centres commerciaux". Après "un dialogue étroit mené depuis la semaine dernière avec les responsables de ces centres", la décision leur a été annoncée dimanche soir.

Une ouverture progressive des boutiques de la galerie

Pour autant, toutes les boutiques n'étaient pas prêtes et organisées pour faire respecter les gestes barrière. Ainsi, sur son site internet, le centre commercial Grand Quartier évoque une "ouverture progressive à partir du 11 mai". Ainsi, si l'enseigne de vêtements Pimkie a ouvert ses portes, ce n'est pas le cas de tous ses voisins.

Au centre commercial Alma, là aussi c'est une ouverture progressive qui est évoquée. Les opticiens, salons de coiffure et instituts de beauté seront prioritaire et on table sur une activité normale ou quasi normale à partir du mercredi 13 mai. Le centre commercial Carrefour reste lui ouvert, comme pendant le confinement.