Ille-et-Vilaine : les commerces peuvent ouvrir ce dimanche 4 juillet pour les soldes

Les commerces non-alimentaires pourront ouvrir à Rennes et dans toute l'Ille et Vilaine dimanche 4 juillet

Les commerces non-alimentaires peuvent ouvrir dimanche 4 juillet en Ille-et-Vilaine pour le premier week-end des soldes d'été. C'est ce qu'a décidé à titre exceptionnel la préfecture après consultation des intercommunalités, de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre des métiers et des syndicats.

Dans un communiqué, le préfet Emmanuel Berthier souligne que cette "décision a été prise afin de permettre d’écouler les stocks d’invendus après plus de trois mois et demi de restrictions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, de compenser les baisses d’activité et de chiffres d’affaires du printemps 2021". Il précise que dans "les commerces de détail du département, les employeurs seront donc autorisés à déroger au repos dominical pour _les salariés volontaires_. Ceux-ci donneront leur accord par écrit et bénéficieront des droits prévus par la réglementation".

Les soldes d'été ont débuté mercredi 30 juin. Après la longue fermeture des commerces liée à la crise sanitaire, ils étaient attendus avec impatience par les professionnels. Toutes les restrictions sanitaires ont été levées.