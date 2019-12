Ille-et-Vilaine : les manifestations contre la réforme des retraites ce jeudi 12 décembre

Les syndicats ne comptent pas arrêter la mobilisation contre la réforme des retraites. Malgré les annonces et le discours d'Edouard Philippe, plusieurs manifestations sont prévues partout en France, et notamment en Ille-et-Vilaine.

Ille-et-Vilaine, France

La colère ne retombe pas après le discours d'Edouard Philippe et les annonces du gouvernement concernant la réforme des retraites. Les syndicats maintiennent leur journée de mobilisation du jeudi 12 décembre, avec des actions et des manifestations au niveau local, avant une grande manifestation à Paris et en région le mardi 17 décembre.

Les manifestations demain jeudi 12 décembre en Ille-et-Vilaine :

-Rennes ( 11H esplanade Charles de Gaulle)

-Saint-Malo ( 10H médiathèque)

-Redon (16H30 parking du stade Ricordel)

- Fougères( 17H30 place Aristide Briand)