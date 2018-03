Cesson-Sévigné, France

Les salariés des supermarchés Carrefour mobilisés partout en France ce samedi matin. Ils répondaient à un appel à la grève lancé par plusieurs syndicats. Chez nous en Bretagne, la mobilisation est plutôt bien suivie. Au centre Alma de Rennes, à Paimpol, Vannes, Saint-Malo, ou encore Lorient.

Devant l'enseigne de Cesson-Sévigné, près de Rennes, une quarantaine de salariés étaient réunis avec des cadies pour filtrer l'entrée des clients en voiture. Marie, une employé du supermarché, détaille ce que les clients vont subir : "Moins d'attention envers vous, moins de qualité, moins de confort, moins de disponibilité du personnel. Il y aura donc plus de rupture de stocks, plus d'attente en caisse et plus d'augmentation des prix". C'est ce qui est écrit également sur le tracts distribués par les grévistes aux automobilistes. "Pendant que les salariés s'attachent à prendre soin de vous, Carrefour préfère prendre soin de ses Actionnaires", mentionne le tract en fin de page. "Nous, on est pas du tout d'accord avec ça et c'est pour ça qu'on se mobilise", conclut Marie.

La CFDT, la CGT et FO notamment, ont donné de la voix ce samedi matin à Cesson-Sévigné © Radio France - Alexandre Frémont

Des effectifs toujours plus réduits

Alors même s'il y a quelques klaxons sur ce rond-point pour accéder aux galeries commerciales, les clients sont plutôt compréhensifs : "Je pense qu"ils ont tout à fait raison de protester", dit un conducteur, habitué des galeries commerciales. "Il faut continuer à se battre, lance une dame au volant, et il faut espérer que cette lutte porte ses fruits". Et même avec des bouchons créés, "c'est le week-end, on est pas pressé".

Pour Vincent, salarié depuis sept ans au rayon fruits et légumes, les conditions de travail se sont bien dégradées. "Quand je suis arrivé, c'était pas du tout comme ça. On avait déjà plus de personnel, plus de moyens. Les années passent et on voit bien qu'on nous en demande toujours plus et derrière on a rien, déplore-t-il. Il n'y a rien qui suit. Aujourd'hui on nous demande beaucoup plus de procédure, de ressembler le plus possible à un marché local qui est pas possible en hypermarché. On manque aussi de matériel, nous n'avons pas de tire-palettes dans notre rayon, donc ça engendre des blessures au dos. Plus ça va, moins on est nombreux et plus nos primes diminuent. Donc, on a pas forcément l'envie de se motiver pour ça".

Près de 80% de grévistes à Cesson-Sévigné

Pour vous donner quelques exemples d'impact du mouvement de grève : une seule hôtesse de caisse en poste hier matin sur trois heures, deux personnes seulement pour tenir le rayon fruits et légumes au lieu de sept d'habitude. Au total, près de 80 % du personnel est en grève ce samedi.

C'est la marque qui va en prend un coup selon Vincent. "On voit bien qu'au fil des années, plus ça va, plus ça devient dur. On ne peut pas faire plus avec moins d'effectifs, commence-t-il. On a aussi moins de participation, cette année on nous a proposé 50 euros au lieu de 680 l'année dernière. Bon, sachant que les actionnaires, eux, se partagent 300 millions... nous demander de faire plus après, c'est un peu compliqué quand-même". En tout cas c'est écrit noir sur blanc sur le tract : les salariés de Carrefour ne veulent pas être pris pour des cloches en ce week-end de Pâques.