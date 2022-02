La nouvelle éco : en Ille-et-Vilaine, les ventes de mangas explosent dans les librairies

Les ventes de bande-dessinées ont explosé en 2021, 60% d'albums vendus en plus en un an, selon une étude du cabinet GFK. La vente de mangas a le vent en poupe et représente une BD achetée sur deux. La tendance se confirme aussi à Rennes.

Les vendeurs de mangas de Rennes ont le sourire, l'année 2021 a été fastueuse. "On a explosé nos ventes en 2021", sourit Florian, vendeur chez Japanim, situé en centre-ville de Rennes. En 2021, les ventes d'albums de BD ont augmenté de 60%, selon une étude du cabinet GFK, mais une BD sur deux achetée est un manga.

Augmentation de presque 50% du chiffre d'affaires

"On a augmenté de presque 50% notre chiffre d'affaires, déjà nous avions un chiffre d'affaires très correct, mais là, on a vraiment vu une grosse différence. On a eu le meilleur Noël sur nos 15 années", assure-t-il. Selon lui, il y a plusieurs explications à ce phénomène.

Des mangas du sol au plafond dans cette librairie spécialisée rennaise. © Radio France - Elie Abergel

"Après la crise sanitaire, il y avait besoin de se faire plaisir, de s'évader, de se divertir", commence-t-il. Autre levier de ventes, le pass culture, accessible pour tous les jeunes dès 15 ans, avec 300 euros à la clef.

"On passe environ 200 paniers par jour, je pense que sur ces 200 paniers, on a une vingtaine à une trentaine de pass culture", explique-t-il.

Des mangas pour tous les âges, une des clefs du succès du secteur. © Radio France - Elie Abergel

Clients au rendez-vous

Dans sa boutique, les clients vont et viennent sans discontinuer, dès l'ouverture le matin. Maella, une jeune Rennaise, a justement utilisé son pass culture pour sa passion. "Il ne me reste plus que 20 euros, je n'ai acheté quasiment que des mangas", explique la jeune femme.