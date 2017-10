Ille-et-Vilaine : leurs "petits nichons" font un carton

Pour octobre rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein chez la femme, Mélanie et Henri Lainé, les gérants de la boulangerie Lainé à Saint-Brice-en-Coglès, en Ille-et-Vilaine, ont décidé de participer à leur manière à cette lutte. Ils ont lancé des meringues en forme de seins.

On les repère tout de suite, au premier coup d'oeil. Ou alors, si vous ne les voyez pas, c'est que vous faites exprès. En tout cas, ces "ptits nichons" ça fait parler dans la boulangerie de Mélanie et d'Henri à Saint-Brice-en-Coglès. Lydia, une cliente fidèle connaissait déjà. "Je trouve que c'est une bonne idée, une bonne initiative aussi", nous dit-elle. "Ce sont des meringues en fait, en forme de seins, commence Mélanie Lainé, qui gère la boulangerie avec son mari. Ces "ptits nichons" sont aromatisés à la framboise ou nature".

Sur le comptoir, on ne voit qu'eux, ces "ptis nichons" © Radio France - Alexandre Frémont

Marcel, lui, n'en avait jamais entendu parlé. Lui vient de Saint Ouen des Alleux, en Ille-et-Vilaine, situé à dix kilomètres de Saint-Brice.. il ne pense pas vraiment que "c'est pour les anciens", mais il se laisse tenter quand-même et en prendra deux. Elles non plus ne connaissaient pas. Mais Lucette et sa fille Lucie vont craquer aussi. "C'est important de prendre des initiatives comme celles-là, en lien avec ce problème qui touche beaucoup plus de gens qu'on ne le pense", détaille la fille.

Plus de 400 meringues vendues

Depuis le 1er octobre de cette année, Mélanie et Henri en ont vendu déjà près de 400. Ils s'approchent de leur objectif à savoir 500 "ptits nichons". Cette idée, elle s'imposait pour Mélanie. "J'étais déjà très sensible à octobre rose depuis des années, et j'avais vu sur les journaux qu'une boulangerie du côté de Rennes avait fait cette opération des "ptits nichons", raconte-t-elle. Sans savoir qu'au mois de janvier, un membre de ma famille allait être touché par le cancer. Du coup, j'ai tout de suite dit que pour ce mois d'octobre, il fallait nous lancer".

Par jour, la boulangerie écoule une petite centaine de ces meringues, des fois moins. Et quand il n'y en a plus, et bien il y en a encore. Comme nous explique David, l'un des employés : des fois les clients arrivent et disent "a mince, il n'y a plus de petits nichons", alors ils en réclament et nous on en refait dans l'après-midi et on leur dit, repassez dans la soirée et vous aurez vos petits nichons".

La recette entièrement reversé au centre Eugène-Marquis à Rennes

Les recettes de ces meringues sont entièrement reversé au centre Eugène-Marquis, centre qui traite le cancer à Rennes. "Cela me semblait logique puisque c'est la où la personne de ma famille est soigné. Et puis, les équipes sont vraiment efficaces", soutient Mélanie.

Ce n'est pas leur première opération en faveur d'une grande cause. Depuis maintenant 4 ans, la boulangerie participe à l'opération Brioche. Henri prépare les brioche à l'avance et une vente est réalisée par la team TED DIT Autisme, pour la lutte contre l'autisme.