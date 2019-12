Ille-et-Vilaine : quel est le meilleur opérateur téléphonique sur votre commune ?

Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a dévoilé ce 06 décembre les premiers résultats de son application KiCapte, lancée en février dernier, et qui mesure la qualité du réseau où vous vous trouvez. Les mesures montrent des disparités entre communes et entre opérateurs.

Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a présenté ce vendredi 06 décembre les premiers résultats de son application KiCapte lancée en février 2019. Une application mobile utilisée par les bretilliens et qui permet de collecter et de donner en temps réel des informations sur la qualité du réseau où il se trouve. Des données remontées ensuite et utilisées par le Conseil départemental.

D'abord, les premiers chiffres montrent que les habitants se sont emparés dans cet outil, puisque le Département recense 20 085 contributeurs en 10 mois. L'application étant accessible sur les systèmes d'exploitation Android et IOS (Apple). D'après Damien Bongard, vice-président au département et délégué aux usages du numérique, "70 000 mesures ont été faites sur tout l'Ille-et-Vilaine".

Inciter les opérateurs à améliorer le réseau mobile

D'après les premières analyses du baromètre et des cartes, "des zones sont en difficulté notamment le nord-est et le nord-ouest du département" souligne Damien Bongard. En effet, le pays Fougerais ou encore le Pays de Brocéliande font parti des zones où la qualité du réseau est le plus faible.

Cartographie de la qualité du réseau mobile. En vert la qualité est bonne, en rouge elle est mauvaise. - Capture d'écran Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine

Il en ressort aussi des disparités entre des zones rurales et urbaines. D'après Damien Bongard, "Bouygues Télécom est un opérateur très efficace en milieu rural, en ville, c'est plutôt Orange qui sort du lot". Le mauvais élève serait, d'après les premières analyses, Free, très en retard en ce qui concerne notamment la navigation Web ou encore la lecture de flux vidéo. En effet le visionnage de vidéos sur Youtube, ou de films sur les plateformes de streaming, représente une grande part de l'utilisation des données mobiles.

Cartographie de la qualité du réseau mobile en Ille-et-Vilaine selon les opérateurs - Capture d'écran Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine

En fait l'objectif du Conseil départemental et de donner les clefs aux utilisateurs afin de choisir le meilleur opérateur. "C'est dur pour les citoyens est de savoir quel est réellement le meilleur opérateur dans sa commune" explique Damien Bongard. "Mettre en concurrence les opérateurs permet de les inciter à améliorer le débit dans certaines zones". Surtout que le département n'a pas beaucoup de moyens d'actions, à part l’implantation de six antennes un peu partout sur le territoire. "Certains opérateurs sont frileux d'afficher la qualité de leur couverture mobile, l’objectif était donc de montrer la réalité du terrain" selon Damien Bongard.

Résultats des premières mesures de l'application Kicapte pour Liffré-Cormier Communauté - Capture d'écran Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine

Résultats des premières mesures de l'application KiCapte sur Fougères Agglomération - Capture d'écran Conseil départemental Ille-et-Vilaine

Tous les résultats, les cartes, les explications, sont en ligne sur le site internet du département d'Ille-et-Vilaine.