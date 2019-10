Ille-et-Vilaine : "Traiteur de Paris" s'agrandit et recrute une cinquantaine de salariés

L'usine de production de petits fours, verrines et mignardises installée à La-Guerche-de-Bretagne près de Vitré (Ille-et-Vilaine) vient de tripler son espace de production. Ses dirigeants compte embaucher une cinquantaine de personnes d'ici un an.

La Guerche-de-Bretagne, France

plus de 23 ans après sa naissance en région parisienne, la marque "Traiteur de Paris" poursuit sa croissance en Bretagne. L'usine de fabrication de petits fours, verrines et mignardises surgelés installée depuis 19 ans à La-Guerche-de-Bretagne vient de s'agrandir passant de 2.500 à 7.800 m2. Un investissement de plus de 11 millions d'euros réalisé avec l'aide de la région Bretagne, l'agglomération de Vitré et la commune de La-Guerche. Cet agrandissement s'accompagne d'une cinquantaine d'embauches d'ici un an.

Près de 200 personnes en CDI dans l'usine

Aujourd'hui, l'entreprise emploie un peu moins de 200 personnes en CDI._"En cette période nous avons aussi beaucoup de gens qui viennent nous prêter main forte pour les fêtes,"explique Hervé Préhault, le directeur du site breton. "Le secteur de Vitré est assez tendu en terme d'embauches, mais nous avons la chance de pouvoir rayonner sur d'autres départements. C'est aussi un challenge pour nous. Pour attirer de nouveaux salariés nous réfléchissions sans cesse à améliorer leurs conditions de travail,"_ ajoute le directeur général Mickaël Leport.

Les petits gourmandises sont surgelés pour garantir une meilleure qualité gustative. © Radio France - Benjamin Fontaine

Quelques 25 pâtissiers travaillent au sein de l'usine mais il est possible d'intégrer "Traiteur de Paris" sans formation. "Je suis arrivée ici il y a presque 15 ans alors que j'étais dans le secrétariat et aujourd'hui je travaille sur les machines, je fais du glaçage, je poche, je fais des déposes. Ce sont des gestes artisanaux et on apprend sur le tas c'est ce qui me plaît ici," confie Sophie, 34 ans. Au bout de la chaîne de production, Véronique, ancienne restauratrice de 44 ans est aussi ravie. "Je suis arrivée il y a peu de temps et j'ai pu monté les échelons. J'ai appris des gestes que je ne connaissais pas. Je suis aussi très fière des produits que nous sortons de l'usine."

Les produits présents dans 60 pays

Au cœur de la chaîne de fabrication dans la nouvelle usine. © Radio France - Benjamin Fontaine

Au fil des années, "Traiteur de Paris" a su convaincre de grandes marques de son savoir-faire. L'entreprise fournit de prestigieuses chaînes de restaurants et travaille avec de grandes compagnies aériennes. Elle produit aussi des petits fours et gourmandises pour de grands magasins. "Avec cette nouvelle ligne de production nous allons pouvoir répondre aux demandes des clients en terme de qualité. Nous étions à saturation avec l'ancienne usine et nous espérons doubler notre production en passant de 250.000 à 500.000 petits fours par an. Ça nous permet aussi de moderniser notre matériel," avance Hervé Préhault.

Les productions bretonnes sont désormais vendus dans 60 pays différents en Asie, en Europe et en Amérique et distribués par 600 clients.