Ille-et-Vilaine : une grève au centre hospitalier privé de Saint-Grégoire

Le personnel a voté et décidé de démarrer un mouvement de grève illimité à partir du lundi 25 mars. Il réclame de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire.

Saint-Grégoire, France

"Le personnel est à bout." Les membres de l'intersyndicale CFDT, CGT et Sud de la clinique Saint-Grégoire près de Rennes (Ille-et-Vilaine) sont unanimes. Depuis plusieurs mois, les services du centre hospitalier seraient désorganisés. "Dans la même journée on peut demander à une infirmière de ne pas venir travailler le lendemain et puis finalement on la rappelle pour lui dire de venir parce qu'il y a un pic d'activité," explique Rozenn Cottot, déléguée syndicale CFDT.

Il y a une semaine, la direction aurait proposé de recruter du personnel au sein du "pool" qui assure les remplacements. Elle aurait aussi envisagé d'embaucher du personnel en CDD longue durée."Ce n'est pas suffisant et nous voulons des mesures d'urgence, applicables rapidement," assure Albane Hochet de Sud.

La direction fait des propositions

Les revendications du personnel portent aussi sur les salaires. "La dernière augmentation date de 2017. Elle était de 0,5%. Ce qui ressort de la consultation c'est que nos collègues demandent 100 euros par mois," ajoute Rozenn Cottot. Et selon les syndicats, là aussi il y a urgence. La direction aurait proposé d'avancé les négociations annuelles d'un mois. "Nous voulons les démarrer dès lundi."

C'est pour toutes ces raisons que le personnel a décidé de se mobiliser dès lundi et pour une durée indéterminée. A l'issue d'une consultation organisée pendant deux jours, plus de 300 votants (sur 750 salariés) ont exprimé cette volonté.