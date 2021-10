Ille-et-Vilaine : une pénurie mondiale de semi-conducteurs affecte les entreprises bretonnes

"Depuis le début de l'année, on travaille pas mal par pics. Mais là c'est pic ascendant, pic descendant. Pour certains composants, il y a plusieurs semaines de retard. Certains c'est même 52 semaines de retard !", indique Karen Davy, déléguée syndicale Force ouvrière chez Safran, une entreprise d'équipement aéronautique basée à Fougères. Depuis quelques semaines, une trentaine de salariés y sont en chômage partiel. Même son de cloche chez PSA Stellantis à Rennes. Depuis la reprise en août, les 2555 salariés de l'usine n'ont travaillé que trois semaines.

Dans les deux situations, une seule explication : la pénurie de semi-conducteurs, des composants électroniques que l'on trouve partout, aussi bien dans les tableaux de bord des voitures, que les téléphones ou même certains jouets pour enfants.

Pénurie chez les fabricants asiatiques

"Ces petites pièces qui peuvent coûter trois centimes nous perturbent énormément, car on est lié à une production d'Asie du Sud-Est", explique David Ruellan, secrétaire du syndicat SIA à l'usine PSA Stellantis de la Janais. Depuis la crise du Covid, ces petits composants électroniques s'arrachent. Avec les confinements, la demande en ordinateurs, tablettes, etc a bondi et ces fabricants qui étaient déjà débordés, se retrouvent sous l'eau. Résultat, ils ne parviennent plus à répondre à la demande et les livraisons ne suivent plus.

"Cela représente 10.000 voitures qu'on n'a pas pu produire depuis août, ajoute David Ruellan. C'est énorme pour une usine comme la nôtre. On n'a jamais connu ça." Car sans matières premières, les usines sont obligées tourner au ralenti, voir de stopper toute la production. "C'est défaillant, parce qu'on nous dit qu'il y a des commandes et qu'on devrait produire des véhicules", peste le secrétaire du syndicat.

6 milliards d'euros pour relocaliser

"Le risque à terme, c'est que l'on soit tributaires du bon vouloir des pays asiatiques donc il faut absolument qu'on trouve des solutions. A long terme, ce n'est pas viable pour des usines comme la nôtre d'être sans arrêt en train d'attendre que des pièces arrivent", conclut David Ruellan. Et il semblerait que la situation soit partie pour durer : beaucoup évoquent un retour à la normale en 2023. Mardi 12 octobre, lors de la présentation du plan "France 2030", Emmanuel Macron a annoncé que la France allait investir 6 milliards d'euros pour relocaliser la production de composants électroniques.