Ille-sur-Têt distribue 100.000 euros de bons d'achat pour sauver ses petits commerces

Avec 60 commerces pour 6.000 habitants, la commune d'Ille-sur-Têt fait figure d'exception dans les Pyrénées-Orientales. "C'est notre force et notre fierté d'avoir une telle offre commerciale qui rayonne sur tout le secteur", lance Françoise Christofol, adjointe au maire en charge de l'économie, "ils font l'attractivité et le dynamisme de notre ville. Nous avons le devoir de les aider à surmonter la crise. Surtout que nous avons dans notre population près de 450 personnes âgées de plus de 80 ans, qui ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs courses ailleurs".

Quelques jours après la réouverture des commerces dit non-essentiels, la mairie a donc décidé de frapper fort. Elle annonce la distribution aux 2.200 ménages de 100.000 euros de bons d'achat, à dépenser exclusivement dans les petits commerces de proximité (20 € pour une personne seule, 40 € pour un couple sans enfant, 60 € pour une famille de 3 ou 4 personnes, 80 € pour cinq personnes ou plus).

"C'est un cadeau tombé du ciel ! Le montant de l'enveloppe est extraordinaire, c'est à peine croyable", se réjouit la fleuriste Karine Dupré, co-présidente de l'association de commerçants. "Cette somme va irriguer l'économie locale, tous les commerces vont en bénéficier. Cela va avoir un effet boule de neige".

Objectif : zéro faillite

A l'issue des deux périodes de confinement, la plupart des commerçants sont en difficulté. "Cette année est absolument terrible pour nous", confirme Paule, gérante d'un salon de coiffure. "Nous ne rattraperons jamais le manque à gagner, mais tout ce qui peut nous aider à tenir le coup est bon à prendre. Cette initiative nous fait chaud au cœur".

"C'est en se serrant les coudes, que nous allons nous en sortir, tous ensemble", renchérit Isabelle Llobet, l'une des buralistes du village. "Nous sommes un écosystème : chaque commerce bénéficie aux autres et participe de l'attractivité de la commune. L'objectif, c'est que tout le monde puisse sauver sa peau".

Un coup de pouce pour les habitants

En seulement trois jours, 400 habitants sont déjà venus en mairie se renseigner sur le dispositif. Francine, aide à domicile, évoque "un coup de pouce très appréciable, car les fins de mois sont compliquées cette année".

"C'est le deuxième objectif de notre mesure : _aider la population à passer les fêtes_. De nombreux habitants sont durement touchés par la crise économique", poursuit Françoise Christofol, adjointe au maire.

Un morceau de viande pour Noël

Depuis quelques jours, les bons d'achat sont au cœur de nombreuses conversations. Au bureau de tabac, la gérante Isabelle Llobet a vu des clients "retrouver le sourire" : elle dit avoir été "bouleversée" en discutant avec un octogénaire "qui vit avec une toute petite retraite" : "_lui qui fait très attention à chaque dépense, il m'a expliqué que cette année, grâce à ce bon, il pourrait s'offrir un morceau de viande pour Noë_l".

Quelles démarches ?

Pour bénéficier des bons d'achat, les habitants doivent remplir un formulaire, disponible en mairie ou sur le site internet. Le document doit être retourné avec des photocopies de la pièce d’identité recto/verso, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Les habitants pourront retirer leurs bons en mairie après avoir été avertis par téléphone ou par mail. Le dispositif sera activé à partir du 15 décembre, pour une durée de trois mois.