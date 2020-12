Illkirch-Graffenstaden : des bons d'achat aidés pour soutenir les commerçants locaux

Vous connaissez les emplois aidés ? Voici les bons d’achat aidés ! C’est ce qu’a mis en place la mairie d’Illkirch-Graffenstaden depuis le 11 décembre 2020 pour soutenir les commerçants. Le principe : les habitants peuvent acheter en mairie ou par internet des coupons de 10 à 80 euros, dont la moitié est prise en charge par la Ville. Mais ces bons d’achat ne sont valables que dans les commerces de la ville. Un moyen d’inciter les habitants à acheter local.

"En une semaine, j'ai déjà reçu 25 ou 30 bons, ça marche fort. Les gens viennent acheter chez nous et pas ailleurs ni sur les plateformes comme Amazon", se félicite par exemple Sandra Fritsch. Elle tient un atelier de céramique et vend habituellement sur les marchés de Noël, alors cette incitation à acheter local, elle applaudit : "c'est quelque chose qui fonctionne très bien : à partir du moment où les bons sont scannés, _en deux ou trois jours_, on reçoit l'argent sur notre compte".

Chaque foyer fiscal peut ainsi acheter jusqu'à 160 euros de coupons dont la moitié est prise en charge par la Ville. Ces coupons, non nominatifs, ce qui permet de les offrir, peuvent être acquis jusqu'au 11 avril 2021 et dépensés jusqu'au 11 mai 2021. Ils peuvent être acquis en ligne sur la plateforme sécurisée www.keetiz.fr/illkirch, et en mairie.

16 000 bons déjà achetés et 83 commerçants partenaires

Pour l’instant 83 commerçants ont adhéré, la moitié quasiment des magasins de la ville. Et 16 000 bons ont déjà été acheté. Mais surtout, cette aide est indirecte, ce n’est pas une subvention, et ça fait toute la différence : "Quand on donne une subvention, ça se noie un peu dans le reste de la trésorerie", explique Jean-Luc Heimburger, le patron de la CCI Alsace. "Sans compter que cette démarche d'achat permet aussi à la clientèle locale de se réapproprier le commerce de proximité".

Changer les habitudes de consommation des habitants est un travail au long cours. La mairie a donc décidé d'investir 1,2 million d'euros dans ce projet. "C'est une somme inédite, mais ça permet de donner 80 euros par foyer fiscal illkirchois. Donc c'est à la fois un vrai pouvoir d'achat supplémentaire et en même temps un vrai coup de pouce pour les commerçants locaux", explique le maire, Thibauts Philipps.

Les bons aidés couvrent aussi les soldes, ils sont en vente jusqu’au 11 avril.