Illkirch : les grévistes et la direction de Clestra s'accusent mutuellement du blocage des négociations

Alors que les grévistes de Clestra, le fabriquant de cloisons de bureau, terminent leur troisième mois de grève, le conflit ne semble pas prêt de se résoudre. Ils ont tenté d'appeler le gouvernement à l'aide , multiplié les manifestations , même en présence de S ophie Binet , secrétaire générale de la CGT. Ils participaient mercredi à leur seconde table ronde au ministère de l'Industrie pour tenter de résoudre le conflit social, mais les salariés comme la direction s'accusent de bloquer les négociations.

"Une démarche volontaire de pourrissement du conflit"

Face à l'échec des négociations, "une radicalisation du conflit est imminente", prévient la CGT Clestra dans un communiqué. Alors que les grévistes étaient reçus au ministère de l'Industrie mercredi, aucune solution ne semble avoir été trouvée pour mettre un terme aux trois mois de grève des salariés. Ils dénoncent même "une démarche volontaire de pourrissement du conflit" par la direction de Clestra, qui met "gravement en danger la situation du groupe", qui compte environ 200 salariés.

Pourtant, le constat d'échec "en terme de gestion, de prise de commande et de performance du groupe" est "réciproque", selon le syndicat. Pour faire avancer la situation, ils en appellent aux pouvoirs publics et au gouvernement, demandent à ce qu'ils ne soient plus "uniquement spectateurs de ce conflit qui n'a que trop duré" et de trouver une solution pour "préserver les emplois et ce patrimoine industriel".

"Des revendication irréalisables"

De son côté, la direction de l'entreprise accuse la CGT de "bloquer les discussions", dans un autre communiqué, pour empêcher la mise en œuvre d'un projet de "redressement" de l'entreprise : "Nous avons présenté dès la reprise de l’entreprise un projet de redressement de son activité, nécessaire pour assurer sa pérennité alors qu’elle fait face à d’importantes difficultés financières depuis plus de 10 ans".

La direction d'Unterland Metal (anciennement et également connue sous le nom de Clestra) parle de revendications "objectivement irréalisables" de la part des grévistes qui "empêchent l'avancée des discussions malgré des propositions de la direction" et évoque une entreprise en péril avec "une situation économique extrêmement dégradée après 12 semaines de grève". La CGT se réunira jeudi pour décider des suites à donner au conflit.