Illkirch : Sophie Binet vient soutenir les salariés de Clestra en grève depuis près de deux mois

Près de 300 personnes se sont rassemblées ce jeudi 24 août à midi devant l'usine Clestra d'Illkirch à l'appel de la CGT. Les salariés du site, leader mondial de la fabrication de cloisons de bureau, sont en effet en grève depuis maintenant près de deux mois . Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail depuis la reprise de Clestra par le groupe Jestia en octobre 2022. Malgré une rencontre mercredi avec les services du ministère de l'industrie, la situation reste bloquée et tendue. 120 salariés sur 140 sont en grève depuis deux mois selon la CGT.

Alors ce jeudi, les grévistes ont reçu le soutien de la secrétaire générale de la CGT nationale, Sophie Binet. Un soutien bienvenu après plus de 8 semaines de grève pour Philippe et Augusto, 34 et 33 ans d'ancienneté chez Clestra.

"C'est dur. Mais le moral est là. On sera suffisamment solides quoi qu'il arrive. Le moral c'est un détail, c'est la bataille qui compte" lâche Philippe. Qui déplore la situation actuelle. "Il n'y a pas de contact avec la direction. On ne sait pas s'il y a du travail, des commandes. Précédemment, il n'y avait aucun soucis de ce côté là. Il y avait du respect pour les ouvriers. Là il n'y a vraiment absolument rien" dit Philippe.

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT avec le député de Strasbourg, l'insoumis Emmanuel Fernandes © Radio France - Antoine Balandra

"C'est lamentable, on n'a jamais subi cela jusqu'à présent. On a déjà été repris il y a une dizaine d'années. Tout a été normal, on a continué avec les mêmes droits. Là on nous a enlevé des primes, des acquis. Et ils veulent continuer. Les gens viennent au travail avec la boule au ventre. Donc on veut qu'on nous dise ce qu'ils veulent faire avec la deuxième partie de l'usine" poursuit Augusto.

Les salariés s'inquiètent de licenciements récents qu'ils considèrent comme abusifs. Et donc surtout d'un futur déménagement de l'usine prévu dans des locaux beaucoup plus petits. L'usine passerait de près de 35.000 mètres carrés à seulement 15.000. Pour Amar Ladraa, délégué CGT, c'est sûr, Clestra applique un plan social qui ne dit pas son nom.

"Jestia depuis la reprise s'était engagé à maintenir les emplois. Or depuis leur venue, c'est quasiment 30 à 40% des effectifs en moins. Ils les poussent tellement à bout que les salariés démissionnent. Donc c'est inacceptable, c'est inhumain" dit-il.

"Depuis des mois, c'est vraiment beaucoup de salariés qui démissionnent, écœurés par le management. La direction ne prend pas gants. Elle dit si vous n'êtes pas contents, allez voir ailleurs. Il n'y a aucun respect aucune humanité, on n'est que des pions, des objets" poursuit l'élu CGT, convaincu que tous les salariés ne pourront pas travailler dans le site plus petit.

Réponse de la direction

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet exige donc que Clestra se conforme à ses engagements pris lors de la reprise de l'usine. "La situation est scandaleuse. Aujourd'hui on a un actionnaire qui est en train de démanteler cette entreprise. On ne parle pas de n'importe quelle entreprise. C'est un fleuron industriel mondial, c'est la Rolls Royce des cloisons de bureau, qui travaille à l'international, qui est en train de se faire démanteler par cet actionnaire qui est venu s'enrichir avec les aides publiques à la reprise du site, puisque c'est 4 millions d'euros qui ont été donnés en échange d'engagements de maintien de l'emploi ici, qui n'ont pas été tenues. Donc aujourd'hui cet actionnaire roule dans la farine tout le monde" développe Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

Un ouvrier de chez Clestra © Radio France - Antoine Balandra

Jointe ce jeudi après midi, la direction promet qu'elle présentera ses orientations stratégiques d'ici la fin de l'année. En attendant, elle dit vouloir renouer le dialogue avec salariés.

"La direction comprend l'inquiétude des salariés quant à la situation économique de l'entreprise. Il est clair que la direction s'inscrit dans une politique de la main ouverte et de dialogue social. Il faut que nous arrivions ensemble à nous mettre autour d'une table. Il y a déjà eu des réunions. C'est nécessaire pour garantir la pérennité et la continuité de l'activité d'Unterland Métal (NDLR/ le nouveau nom de Clestra*). Nous sommes dans une situation tendue, nous avons subi une violente attaque informatique en 2022 et en plus nous devons déployer à proximité de lourds investissements dans une nouvelle usine, donc nous sommes une société en très grande difficulté*" explique Marc Schneider directeur général d'Unterland Métal. Il promet de détailler le plan de la direction qualifié de "phase 2" d'ici la fin de l'année.