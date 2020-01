Illuminations de Locronan : bilan satisfaisant malgré la pluie

Locronan, France

Les illuminations de Noël de Locronan touchent à leur fin, ce dimanche 5 janvier. Après plus d'un mois d'animations, c'est l'occasion pour les commerçants de fermer boutique et de faire le bilan de la fréquentation. Elle a été très faible en début de mois selon Fabienne, la vendeuse de la biscuiterie Jain : "Avant les vacances, c'était très calme à cause des intempéries, il fallait avoir vraiment envie de se balader sous la pluie et le vent". La clientèle est devenue bien plus nombreuse dès les congés de Noël avec un public plus familial et des rues noires de monde certains soirs.

"À Locronan, tout s'arrange !"

"En effet, 2019 n'a pas commencé sur les chapeaux de roues, mais dès qu'il s'est arrêté de pleuvoir, la fréquentation a repris. Comme l'an dernier, c'est finalement un très bon cru", affirme Antoine Gabriele, le maire de Locronan. "A Locronan, tout s'arrange ! C'est comme à Lourdes, il y a souvent des miracles", s'amuse l'élu, à l'occasion de ses vœux à la commune. Toutefois, le maire ne souhaite pas communiquer de chiffres de fréquentation.

"Moi, je suis satisfaite", rétorque Mélanie, de la boutique Au cadre du Prieuré. "Les gens sont venus malgré la pluie, avec leur parapluie et leur bonne humeur, le succès de Locronan n'a pas été démenti", sourit-elle. "Maintenant, on prend des vacances", se réjouit l'entrepreneuse. Sa boutique ferme jusqu'aux vacances de février, pour ensuite rouvrir pour la fin du printemps.