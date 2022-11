Illuminations de Noël : à Rezé, un seul quartier décoré pour faire des économies

La mairie assume. "On n'a pas le choix, si on est responsable, on économise de l'énergie", insiste Anas Kabbaj, élu au patrimoine à Rezé et chargé du dossier illumination de Noël à la Ville. En éclairant uniquement le quartier Pont-Rousseau cette année, Rezé réduit de 95% sa consommation énergétique liée aux illuminations.

Une économie de 23.000 euros

Selon la mairie, cette décision permettra aussi d'économiser 23.000 euros. "Et ça ne changera rien à la féérie de Noël, ajoute Anas Kabbaj, nous allons travailler avec les écoles, les commerçants, les associations pour savoir comment on peut décorer la ville autrement avec des objets de récupération par exemple"

Des habitants mitigés

Sur place, les habitants restent mitigés. "Je trouve ça dommage, regrette une Rezéenne. À Noël, on ne fait pas d'excès, mais on aime les extras." D'autres saluent les économies réalisées : "Ceux qui veulent l'esprit de Noël n'ont qu'à éclairer chez eux__, et ils auront l'esprit de Noël chez eux. On se demande à qui cela peut être destiné quand les rues sont illuminées de minuit à 8h du matin alors que personne ne passe", fulmine Alain.

"Avec mes enfants on va voir les illuminations de Nantes donc qu'un quartier soit illuminé plutôt qu'un autre à Rezé, je m'en fiche un peu", avoue une habitante. "Il y a une autre ambiance à Nantes, plus de monde, alors qu'on n'a pas vraiment de centre-ville à Rezé".

