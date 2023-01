Ils bloquent un office notarial de Bayonne pour protester contre la vente de 17hectares de terres à Bidarray

Un office notarial de Bayonne est bloqué ce jeudi matin sur les allées Paulmy à Bayonne par une cinquantaine de personnes. Venues de Bidarray, Ostabat, Lekunberri, Macaye ou encore Urrugne, ils dénoncent la vente en nue propriété de 17 hectares de terres agricoles à Bidarray.

Ce n'est pas le principe de vente en nue propriété que dénoncent les manifestants car c'est une procédure classique mais dans le cas de Bidarray, selon eux, ce système de vente empêche la SAFER de préempter puisqu'elle ne se fait pas sur l'ensemble du bien ( en l'occurrence seule les terres ont été vendues).

Une cinquantaine de personne manifeste ce jeudi devant un office notarial de Bayonne © Radio France - Bixente Vrignon

Les manifestants redoutent que les terres perdent leur vocation agricole. Il y a une faille dans la loi actuelle qui bénéficie aux vendeurs et aux acquéreurs qui font du spéculatif au détriment des agriculteurs. Si les manifestants ont choisi de se faire entendre ce jeudi devant l'office notarial qui a signé l'acte, c'est que, disent les manifestants, le notaire a aussi un devoir de conseil. Ils constatent que malgré le contexte actuel très délicat du logement au Pays Basque, les notaires conseillent de plus en plus ce système de vente en nue propriété pour détourner le droit de préemption de la SAFER.