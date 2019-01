Ils dorment dans un magasin Castorama pour demander des hausses de salaires

Une dizaine de salariés du plus ancien magasin Castorama de France, à Englos, près de Lille, ont passé la nuit sur leur lieu de travail. Ils réclament des hausses de salaires et le versement de la prime "Macron".

Lille, France

On les voit allongés sur des canapés ou des sacs de granulés de bois. Une dizaine de salariés du magasin Castorama d'Englos, dans la métropole lilloise, ont passé la nuit de mercredi à jeudi sur leur lieu de travail pour améliorer leur pouvoir d'achat.

La nuit est longue mais un peu de repos pour tenir le cap ✊✊



RDV 7h30 devant le magasin Castorama Englos ( 59320 ) en soutien des salariés grévistes !!! pic.twitter.com/5XybA6gekW — Castor CGT Castorama (@LaCGTcastorama) January 10, 2019

Les négociations salariales sur l'année 2019 se sont achevées en décembre dernier et prévoient une hausse de 0,78% pour les salariés et 5,69% pour les cadres dirigeants selon Jean-Paul Gathier, délégué syndical Force Ouvrière :

Les richesses produites par les salariés sont captées par les dirigeants et les actionnaires

Le syndicat demande une augmentation mensuelle de 100€ nets et rappelle les bénéfices réalisées en 2017 par la maison-mère de Castorama, le groupe britannique Kingfisher qui se chiffrent à 200 millions d'euros. Il y a également les sacrifices consentis par les employés avec un plan social annoncé en 2018 et qui a abouti à la suppression de 450 postes avec la délocalisation vers la Pologne du service comptabilité. La comptabilité qui s'est donc rajoutée au travail des agents restant dans le groupe selon Force Ouvrière qui rappelle que les premiers niveaux de salaires chez Castorama commencent désormais au niveau du smic aujourd'hui alors qu'ils étaient 7% supérieur au salaire minimum il y a encore quelques années souligne Jean-Paul Gathier :

On paupérise l'ensemble l'ensemble des chevilles ouvrières qui sont maltraitées pour satisfaire les besoins de nos actionnaires.

Le plan "One Kingfisher" dévoilé en février 2018 prévoyait la délocalisation en Pologne d'une partie des activités du groupe et une hausse des dividendes versés aux actionnaires pour atteindre 570 millions d'Euros en 2020. Les syndicats réclament également le versement de la prime "Macron" de fin d'année défiscalisée et exonérée de cotisations sociales jusqu'à 1000€ et rappellent que le concurrent Leroy Merlin a accordé cette prime exceptionnelle de 300€ à ses employés.