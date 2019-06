Ils jouent à la pétanque pour offrir des vacances aux enfants des quartiers d'Avignon

Avignon, France

La pétanque fait son retour avec les beaux jours. Un concours de boules solidaire s'est joué hier, samedi 8 juin, au parc Chico Mendès, dans le quartier du Pont des Deux Eaux, à Avignon. Elus, habitants, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de professions différentes se sont retrouvés pour tirer et pointer en faveur du Secours populaire. Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel. L'événement était organisé par le conseil citoyen du Grand Avignon.

Solidarité intergénérationnelle

Parmi les joueurs de pétanque réunis, Jacques, un habitant du quartier. Il est maçon, "Je suis venu par solidarité", explique-t-il. Entre chaque manche, les participants papotent et rient aux éclats. Dario, 20 ans, lui, n'oublie pas de se concentrer sur la partie : "Je connais tout le monde ici... Je joue depuis que j'ai 8 ans."

Un peu plus loin, Pierre, chapeau noir et lunettes de soleil sur le nez. Il observe le jeu tranquillement, assis sur un transat : "Moi je suis directement qualifié pour les finales", plaisante le joueur que l'on surnomme ici le "Doyen des boules".

On ne regarde pas qui on est quand on joue à la pétanque

Le président de la fédération des commerçants, Claude Tummino est aussi de la partie, "La pétanque ça rassemble les gens. On ne regarde pas qui on est. Je joue avec des gens que je ne connaissais pas il y a deux minutes et ça va se terminer à l'apéro", sourit-il.

Il ne s'agirait pas non plus d'oublier de manger. Pour ça, Nathalie veille au grain. Cette bénévole du Secours populaire d'Avignon fait griller les saucisses quelques mètres plus loin. Grâce, en partie, aux recettes financières de cette journée, l'association offrira aux enfants avignonnais qui ne partent pas en vacances une journée à la mer.

A gauche, Pierre, surnommé le "Doyen de la pétanque" dans le quartier du Pont des Deux Eaux. © Radio France - Elsa Vande Wiele