Ils jouent aux jeux vidéo et récoltent plus de 270.000 euros pour les sinistrés de l'ouragan Irma à Montpellier

Qui a dit que le jeux vidéo était un loisir d'égoïste ? Sûrement pas les membres du #ZStream : 30 joueurs ont récolté plus de 270 000 euros pour la Croix Rouge en un weekend. Une somme qui va aider les sinistrés de l'ouragan Irma. L'initiative revient à ZeratoR, un gamer montpelliérain.

Ils ont amassé plus de 270 000 euros de dons pour les sinistrés de l'ouragan Irma... en jouant aux jeux vidéos. Le #ZStream, un marathon vidéoludique caritatif de cinquante heures, s'est organisé du vendredi 8 septembre 20 heures au dimanche 10 septembre 22 heures. Pendant que les joueurs diffusait en direct leurs parties, les spectateurs ont pu faire un don d'un simple clic pour la Croix Rouge française.

Une initiative montpelliéraine

Cette collecte, c'est une idée du Montpelliérain Adrien Nougaret, plus connu sur internet sous le pseudonyme de ZeratoR.

Ce marathon caritatif du jeu vidéo, il l'a organisé depuis plus d'un mois. Il avait tout prévu : aménager son garage à Montpellier pour installer les ordinateurs, accueillir les 30 joueurs chez lui ou à l'hôtel, planifier les repas... "Et 3 jours avant que l'événement ne commence, Irma est passé sur les Antilles. Alors on a basculé sur une collecte de fonds pour la Croix Rouge. En plus on se rassemble tous, les gens apprécient ça."

Certains sont venus de Paris comme Kenny. Lui ne se rend pas compte de la somme récoltée. "Là on est tous cloîtrés dans le garage en train de jouer... on comptabilise un nombre de spectateurs indécent. Plus de 50 000 spectateurs en direct."

"Nous on fait que jouer aux jeux vidéo, mais ce qui se passe ici, c'est un truc de fou...je suis vraiment fier de faire ce que je fais."

Kenny n'est pas le seul à être fier : Zerator a reçu la visite du président de la Croix Rouge chez lui.

Mais aussi, un message des bénévoles sur internet qui l'a énormément touché.

205K !! Message pour toute la communauté #ZEvent de la part des volontaires déployés pour aider les sinistrés d'#Irma cc @ZeratoRSC2pic.twitter.com/Akzb5KOMUT — Croix-Rouge fr (@CroixRouge) September 9, 2017

"C'est vrai que c'est vachement émouvant, c'est cool de voir que ça sert vraiment à quelque chose... souvent les gens sur internet se disent -on fait quelque chose mais ça part on ne sait où, c'est un peu magique- voilà on fait quelque chose mais non non là c'est vraiment pour quelque chose qui existe." D'autant plus que pour Adrien, il était bien normal de mettre à profit sa notoriété : "On touche des gens qui ne regardent pas la télé, certains se coupent des médias, ne sont plus en politique.

Souvent on présente cette génération comme celle des réseaux sociaux, égocentrique. C'est faux."

"Certains nous ont même dit qu'ils allaient se renseigner pour devenir bénévole à la Croix Rouge. Ce sont des gens qui sont plus dur à aller chercher, à toucher mais ils sont toujours là."

Jusqu'à 90 000 spectateurs ont regardé en même temps les performances des gamers sur internet. © Radio France - Marion Bargiacchi

Solidarité et jeu vidéo : ce n'est pas nouveau

Adrien Nougaret a déjà organisé un en 2016 pour l'Ethiopie, le collectif "Avengers". Il avait alors récolté 170 000 euros en 30 heures.

Adrien Nougaret (ZeratoR) : Les marathons de jeux vidéo solidaire existent depuis bien longtemps. Copier

Les joueurs se rassemblent régulièrement pour ce genre de collecte solidaire. Aux Etats-Unis des marathons vidéoludiques sont organisés pour Médecins sans Frontières ou les malades du cancer. Parmi les plus célèbres, les Games Done Quick où des joueurs, des "speed-runners" s'amusent à finir les jeux le plus vite possible.