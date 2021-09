Ils luttent pour "déconjugaliser" l'allocation aux adultes handicapés de la Sarthe

Les personnes en situation de handicap ne veulent plus être dépendantes de leur conjoint.. Et pour cela, elle veulent changer la loi qui base le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur les revenus du couple. Et non ceux du seul bénéficiaire. Un combat que mène depuis plus de 20 ans l'APF France Handicap. Et qui pourrait aboutir si la proposition de loi retoquée en juin par l'Assemblé Nationale finit par être adoptée. Partout en France, les associations se sont mobilisées jeudi 16 septembre, y compris au Mans où quatre organisations ont manifesté devant la préfecture.

Pour Pierre Corbeau, membre de la délégation sarthoise et régionale de l'APF France Handicap, c'est une question de justice sociale : "L'AAH est une compensation due au fait que les personnes handicapées ne peuvent pas travailler et que trouver un emploi pour ces personnes est très difficile." Plafonnée à 904 € par mois, l'AAH diminue "à partir de 1 300 € de revenu mensuel pour un foyer", indique Pierre Corbeau, qui évoque des situations de dépendances "indignes".

Pierre Corbeau, membre d'APF France handicap en Sarthe © Radio France

De 904 € à 29 €

Exemple : une adulte handicapée percevait 904 € mensuels. Mais depuis que ses deux enfants ne sont plus à charge, elle est retombée à 29 € puisque son époux gagne... 1 800 € par mois. "Si elle veut offrir un cadeau à son mari, elle est obligée de lui demander de l'argent ! Cette situation la pousse à monter sa petite entreprise alors que ses médecins lui disent de faire attention à sa santé." L'association met également en avant les frais et le surcoût de la vie inhérents au handicap : "Un véhicule adapté par exemple, pour aller travailler, ce n'est pas forcément pris en charge à 100 %".

Vidée de son sens à cause d'un amendement déposé par la majorité lors de son passage à l'Assemblée Nationale en juin, la proposition de loi visant à déconjugaliser l'AAH sera réexaminée par le Sénat le 12 octobre. Avant de passer en commission mixte paritaire et de revenir à l'Assemblée Nationale. En attendant, les associations poursuivent leur combat.