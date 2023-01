Ils manifestent à Nîmes pour soutenir les commerçants face à l'inflation

Une partie du personnel de la boulangerie Maison Garcia et l'Epi d'Or, à Nîmes, lors de la manifestation des commerçants contre l'inflation, allées Feuchères.

Un collectif de citoyens a appelé ce lundi à un rassemblement de soutien aux commerçants, à Nîmes (Gard) comme un peu partout en France. Ils avaient déjà distribué des tracts dans les boutiques de l'Ecusson le 7 janvier dernier. Le rassemblement, cette fois, avait lieu devant la préfecture du Gard, allées Feuchères. Inflation, augmentation des prix de l'énergie, et des matières premières, ces artisans et patrons de petites et moyennes entreprises appellent au soutien de l'Etat.

ⓘ Publicité

La manifestation de soutien aux commerçants a rassemblé une trentaine de personnes à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

La manifestation de soutien aux commerçants a rassemblé une trentaine de personnes à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Sur cette pancarte "Nous sommes non essentiels ? On va te montrer que si. Boycott des cartes bancaires". Manifestation à Nîmes © Radio France - Tony Selliez