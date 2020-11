"Ils n'ont jamais un mot pour nous" l'appel au secours d'un traiteur événementiel mayennais

Ils sont peu nombreux dans les Pays de la Loire et se sentent invisibles, les traiteurs qui travaillent dans l'événementiel subissent des pertes allant jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaire. Une vingtaine de représentants des restaurateurs de l'événementiel étaient reçus ce mercredi par Christelle Morançais, la présidente de la région, ils ont demandé une aide d'urgence.

"On ne parle jamais de nous, désespère François Chartier, gérant de Mélibée traiteur à Bonchamps-lès-Laval, alors que l'on reçoit tous les jours des messages de clients qui demandent quand ils pourront organiser leur mariage. On ne peut même pas répondre aux mariés, parce que les autorités ne nous donne aucune date, aucun horizon".

Aujourd'hui, ils demandent des aides financières immédiates à la région, en plus du chômage partiel et du prêt garanti par l'Etat. "J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaire, estime François Chartier, pour certains, les pertes montent jusqu'à 80%. On parle de licenciement parfois de 25 personnes, on ne peut plus attendre".