"Ils nous laissent mourir" : l'inquiétude des sous-traitants de l'usine Smart d'Hambach

Hambach, France

Le groupe Daimler, propriétaire de l'usine Smart de Hambach, l'avait annoncé au mois de mai dernier : il va produire sur place le nouveau SUV électrique de Mercedes, et investir 500 millions d'euros pour la création de cette nouvelle ligne de production. Le problème, c'est que les sous-traitants craignent fort d'être écartés de ce projet industriel.

Et ils sont nombreux sur le site : 800 personnes, soit autant que les permanents. Ils ont donc mis un coup d'accélérateur, mercredi, pour être entendus : les syndicats ont mené une opération de tractage toute la journée, ce qui a d'ailleurs occasionné de gros bouchons.

Certains sous-traitants travaillent sur place depuis la création du site

"Pour Smart, habituellement, nous sommes des partenaires. Là, on n'est plus que des sous-traitants," soupire Denis Boos, délégué CGT chez Faurecia, l'un de ces sous-traitants, qui travaille depuis 21 ans à Hambach. Selon lui, Faurecia ne pourra pas travailler sur le projet Mercedes : "Nous faisons de la carrosserie plastique, et Mercedes, c'est de la ferraille."

Chômage partiel pour fin 2019 et pour l'année 2020

Quant à la Smart électrique, elle ne sera selon lui plus produite qu'à 75 exemplaires par jour à partir du mois de septembre, contre 500 actuellement. "Et dix à quinze véhicules à partir de janvier 2020", précise Denis Boos. "Cela nous annonce du chômage partiel pour le deuxième semestre 2019, et toute l'année 2020. Sans garantie pour la suite. Je suis désolé, mais ils nous laissent mourir."

Ils n'ont pas assez de boulot pour leurs propres salariés, donc comment feraient-ils pour nous reprendre ?"

Denis Boos évoque aussi le cas des salariés "permanents" de Smart. "Ils sont en sureffectif. La direction essaye d'avoir des volontaires pour aller à Rastatt. La nouvelle Mercedes ne sera produite qu'à partir de 2021. Pour l'instant, ils n'ont pas assez de boulot pour leurs propres salariés, donc comment feraient-ils pour nous reprendre ?"

Les sous-traitants pourraient se mettre en grève

Pour le délégué CGT, cet investissement est donc une "très mauvaise nouvelle. C'est la première fois qu'on n'est pas retenus sur un projet." Il lance un ultimatum : "Si d'ici une quinzaine de jours, on n'a pas de nouvelles, l'ensemble des sous-traitants du site se mettra en grève, et Smart ne tournera plus".