Ils ont expérimenté le Revenu minimum garanti, des élus locaux demandent aux candidats de s'emparer du sujet

La commune de Grande-Synthe, dans le Dunkerquois, a été précurseur sur le Revenu minimum garanti, lancé il y a trois ans. 570 familles en ont déjà bénéficié, avec une aide de 230 euros en moyenne par mois en plus des minimas sociaux (RSA...), afin d'atteindre 885 euros par mois.

Un quoi qu'il en coûte ?

La commune le fait à la place de l’Etat, regrette Martial Beyaert le maire PS de Grande-Synthe : "J'aimerais qu'on fasse un "quoi qu'il en coûte" pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Mais en attendant, on prend des initiatives locales, qui peuvent être dupliquées, qui peuvent servir d'exemple et qui peuvent poser le débat."

"Cela a déjà été le cas pour le RMI, à Grande-Synthe, poursuit l'élu. Quand la commune avait lancé le revenu minimum garanti, déjà à l'époque , entre 1981 et 1988 et que ça a servi de modèle pour créer ensuite le RMI, au niveau national."

Pour les jeunes ou les retraités

Ainsi, à Lyon, depuis quelques mois, la métropole accompagne plus de 700 jeunes sans aucun revenus. Ce coup de pouce financier régulier a déjà permis à 40% d’entre eux de revenir vers un emploi ou une formation.

A Pont-de-Claix, près de Grenoble, la commune aide aussi les jeunes, et les retraités, raconte l’élue Myriam Martin-Arrête : "On a déjà des réussites. On a des personnes qui bénéficient aujourd'hui du Complément de revenu garanti qui, aujourd'hui, n'ont plus besoin des autres aides. Et d'autres personnes, ont pu avoir accès à leurs droits grâce à ce dispositif, ce qui était aussi un objectif."

Prendre en compte les imprévus

Cela fonctionne également à Grande-Synthe, où le dispositif a permis d'éviter des situations de survie dès le 15 du mois, explique Martial Beyeart, le maire PS qui réfléchit à des améliorations.

"On va devoir se réinterroger sur les petits incidents de la vie, comme une panne de machine à laver ou une réparation de voiture à effectuer. Cela donne des factures de 200 euros qui remettent les gens dans une grande précarité, donc il faut réfléchir comment on peut intervenir sur ces cas-là."