Ils ont passé le Réveillon et Noël sur un rond-point à Auxerre

Auxerre, France

Pour ces gilets jaunes, les fêtes de fin d'année riment toujours avec mobilisation. Que les températures soient négatives ou qu'il y ait un brouillard à couper au couteau comme ce mardi, ils étaient encore une vingtaine sur le rond-point de l'Europe à Auxerre.

Bouchées-à-la-reine, foie gras et couscous maison

"On a fait un vrai repas de Noël : des bouchées-à-la-reine, du foie gras, des escargots, du couscous fait maison, énumère Manu devant une palette en train de brûler. Les gens ont apporté ce qu'ils avaient et sont venus passer 5 minutes avec nous sur le rond-point. D'habitude je passe les fêtes en famille, mais là c'est solidarité gilets jaunes". Solidarité confirmée du côté de Sylvie : "on vient dès qu'on a un moment de libre, sans les enfants, pour être là avec nos amis, notre famille des gilets jaunes. Ça montre qu'on se soutient et qu'on ira au bout des choses".

"Des gens se sont déjà inscrits pour passer le Réveillon du jour de l'An" - Joël, gilet jaune auxerrois

Joël a passé le Réveillon du 24 décembre et le repas de Noël sur le rond-point. "De très bons moments. C'était vraiment symbolique, on a fait notre petit feu d'artifice pour célébrer Noël. Je crois qu'il y a des gens qui se sont déjà inscrits pour passer le Réveillon du jour de l'An. On ne va pas lâcher de toute façon !"