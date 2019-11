Ils passent la nuit dehors pour acheter un appartement à Montpellier

Montpellier, France

Comme dans la plupart des grandes métropoles, certains ménages sont exclus de l’accession à la propriété dans l’immobilier neuf en raison de son coût. La métropole de Montpellier a choisi de s’attaquer au problème en se fixant comme objectif de réaliser un millier de logements neufs abordables chaque année.

Parmi les projets immobiliers, celui proposé par la SERM (société d'aménagement de la métropole montpelliéraine) remporté par le promoteur Kaufman and Broad avenue Nina Simone sur la ZAC République, dans le quartier Port-Marianne à Montpellier : 180 logements au total, dont 40 étaient mis en vente cette semaine.

Quarante appartements réservés aux primo-accédants avec des prix plafonnés conformément à la loi sur ce type de logement : 2.850 euros le mètre carré, soit environ 30 % moins cher que les prix du marché actuel sur Montpellier dans le neuf (4.500 euros le mètre carré en moyenne actuellement).

Premier arrivé, premier servi

Après avoir présenté les plans et le projet la semaine dernière aux potentiels acquéreurs, les appartements étaient officiellement mis en vente ce jeudi matin à 10h. Mais compte tenu du prix très attractif et du projet particulièrement bien placé (éco-quartier au pied du tram), les demandes étaient très très nombreuses. Le promoteur avait prévenu : premiers arrivés, premiers servis.

Ainsi certains acheteurs ne voulant pas manquer la bonne affaire, n'ont pas hésité à venir planter la tente devant les locaux du promoteur.

On a fait connaissance avec nos futurs voisins dans une bonne ambiance

C'est le cas de François (prénom d'emprunt) : "C'était ambiance bonne franquette : camping, duvet, couette, plaids... On s'est tous présentés, on a fait connaissance dans une bonne ambiance avec nos futurs voisins. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un appartement, donc je ne suis pas choqué qu'on soit obligé de passer la nuit là. Acheter un appartement, c'est le plus gros investissement de la vie, on peut se permettre d'attendre... Certains passent la nuit devant les boutiques pour un smartphone, ce n'était pas la fin du monde de passer quelques heures devant chez le promoteur pour acheter un appartement. C'était vraiment une bonne ambiance. On n'aura pas de problèmes pour faire les déménagements et pour la fête des voisins, on se connait déjà tous."

"Ça restera un bon souvenir, c'est un moment qui compte dans la vie. On a rencontré nos futurs voisins dans un moment cocasse, c'était sympa."

Des appartements bien placés et de qualité, forcément cela attire du monde

Du côté du promoteur Kaufman and Broad, on n'est pas surpris par l'engouement des Montpelliérains sur ce projet immobilier compte tenu du rapport qualité-prix.

"On savait qu'il y avait des demandes et effectivement à l'ouverture, il y avait du monde devant les bureaux, dont certains avaient passé la nuit pour être les premiers, explique Jacque Rubio, le patron de Kaufman and Broad. Cela arrive parfois sur la région parisienne, c'est arrivé il y a quelques temps sur Toulouse, cela arrive sur des programmes très bien placés comme celui de Montpellier avec des appartements très abordables, avec de belles terrasses, un environnement intérieur magnifique, des commerces en rez-de-chaussée. Ça prouve que l'emplacement de ce projet est particulièrement intéressant. Et puis c'est important de le dire, ce sont des habitants de Montpellier qui sont venus, et surtout ce sont des gens qui vont vivre dans ces appartements, ce ne sont pas des investisseurs. C'est de l'accession à la propriété. C'est pour cela que c'était important pour les acheteurs de choisir leur appartement. Quand ce sont des opérations bien placées avec des prix raisonnables, les gens viennent. Là on est pour un trois pièces sur des appartements compris entre 163.000 à 185.000 euros selon leur emplacement, parking inclus."

Kaufman and Broad précise que toutes les personnes qui se sont présentées ce jeudi matin ont obtenu un appartement, et qu'il en reste même encore à la vente.