Pays-haut : leur boulangerie brûle, ils rouvrent aidés par la solidarité et un passage sur M6

Trieux, France

La semaine dernière, vous avez pu voir la boulangerie bio La mie du terroir, à Anderny, concourir dans l'émission M6 "La meilleure boulangerie de France". Elle a brûlé après le tournage, et une nouvelle boutique ouvre samedi accompagnée d'un élan de solidarité.

Ouverture de la nouvelle boulangerie samedi

En mars dernier, le couple Sarah et Laurent Haupert participe à l'émission M6 _"La meilleure boulangerie de France"_avec toute l'équipe de la boutique. La diffusion des épisodes est prévue mi-septembre. Mais le 4 juin dernier, toute la boutique et la maison de la famille part en flammes.

L'émission diffusée avant l'ouverture : une revanche

Le couple décide alors de recommencer à zéro à Trieux. Et un énorme élan de solidarité a accompagné la famille. "On a récolté _2 000 euros avec une cagnotte_. Des clients sont venus nous aider pour les travaux. Et Hugo nous a même offert un graffiti pour la devanture" explique Sarah Haupert.

La facade de la boulangerie décorée par le graf d'Hugo. © Radio France - Lucille Pissonnier

De nouveaux clients après l'émission

Et l'émission M6 devrait quand même apporter de nouveaux clients au couple Haupert, comme une revanche après ce terrible incendie. La boulangerie ouvre ce samedi à 6 heures du matin.