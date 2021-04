Ils soignent les bobos de vos smartphones dans leur atelier de réparation itinérant

Quelques mois avant la crise sanitaire, les Rossi ont lancé leur atelier de réparation itinérant pour smartphones et tablettes. Avec leur camping-car baptisé "Bobotel", ils sillonnent le Nord-Vaucluse et le sud-Drôme.

Angelo et Cathy Rossi ont créé Bobotel, une entreprise de réparation itinérante de smartphones dans le Nord Vaucluse et le Sud Drôme

En cette période de crise sanitaire, le téléphone est plus que jamais incontournable. Difficile de s'en passer, alors quand il tombe en panne ou qu'il se casse, ça peut vite tourner au drame. Eux soignent les petits maux de vos smartphones et de vos tablettes. Les Rossi ont lancé il y a deux ans leur atelier de réparation itinérant, baptisé Bobotel.

"Avec mon camping-car, c'est un peu comme si je faisais du service-public, les gens sont très contents qu'on les dépanne" - Angelo Rossi

Avec leur camping-car, ils sillonnent le Nord Vaucluse et le sud-Drôme. Angelo Rossi a inventé ce concept d'atelier de réparation de téléphone itinérant pour aller à la rencontre des gens.

Il conçoit son métier comme un vrai service public : "avant dans les villages il y avait le boucher, le boulanger, le fromager, et aujourd'hui ça s'est perdu. On a besoin à nouveau de ce type de service. Il y a des personnes âgées qui viennent juste pour des renseignements et on les guide".

"Je ne me voyais pas changer ma vitre de téléphone toute seule, alors j'ai demandé à Angelo" - Ghyslaine

Ce jour-là à Vaison-la-Romaine, la file d'attente ne désemplit pas. Certains comme Ghyslaine ont pris rendez-vous : "je ne me voyais pas changer ma vitre de téléphone toute seule, alors j'ai demandé à Angelo". Cathy attend son tour, son mari a roulé sur son téléphone, elle espère que "docteur Bobotel" pourra faire des miracles.

Tous les profils viennent voir les Rossi. "On a de tous les âges, on a aussi bien du petit jeune avec son Iphone cassé que la petite mamie pour changer sa batterie ou des gens de notre âge", explique Cathy Rossy.

Sur les routes du Nord-Vaucluse et du Sud-Drôme

Ils font aussi carrément de la formation, comme avec Arthur. A 80 ans, on vient de lui offrir un smartphone dernier cri et il ne sait pas s'en servir. "J'ai une tête comme un chaudron", se plaint-il à Cathy qui lui fait une formation en accéléré. Elle lui apprend à enregistrer ses principaux contacts, comment envoyer un sms, etc.

Le couple Rossi suit un planning bien précis : le lundi matin à Tulette, l'après-midi à Valréas ; le mardi après-midi à Sainte-Cécile-les-Vignes ; le mercredi matin à Nyons et l'après-midi à Vaison-la-Romaine ; le jeudi matin à Valréas et l'après-midi à Tulette ; le vendredi matin à Sainte-Cécile-les-Vignes ; le samedi matin à Vaison-la-Romaine ; le dimanche, à Nyons.

Pour contacter Bobotel : le 07.67.09.96.26 ou leur site internet.

Les Rossi ont lancé il y a deux ans leur atelier de réparation itinérant, baptisé Bobotel. © Radio France - Isabelle Gaudin

Avec leur camping-car, les Rossi s'installent sur les parkings de supermarchés comme ici à Vaison-la-Romaine © Radio France - Isabelle Gaudin