"Ils sont d'une grande bonté " : un repas de Noël pour rompre l'isolement des séniors en Ardèche

Un moment de partage et d'échange bienvenu pour ces séniors qui souffrent de la solitude.

Dans le restaurant La Truffolie de Saint-Alban-d'Ay en Ardèche, les sourires prédominent sur les visages des aînées du secteur annonéen. Conviés par l'association Les Petits Frères des Pauvres d'Annonay pour partager un moment, vingt-cinq séniors, accompagnants ou personnes handicapées se sont attablés pour déguster un bon repas de Noël.

Après deux ans de crise sanitaire, la solitude s'est fait grandement sentir chez nos ainés. Pour eux ce repas est une bouffée d'air frais. En France, deux millions de séniors souffrent d’isolement et 530 000 personnes âgées sont privées de liens et des plaisirs simples et essentiels de la vie. L'association Les Petits Frères des Pauvres accueille des bénévoles qui accompagnent ces personnes dans leur quotidien.

Malika fait partie des bénévoles de l'association. Depuis trois ans, elle accompagne Françoise. Toutes les deux se sont installés à côté pour manger. Elle explique : "je lui envoie des messages régulièrement pour savoir comment elle va. Je l'appelle pour son anniversaire et surtout je reste attentive lorsqu'elle a des problèmes de santé. Je la contacte simplement pour savoir si tout va bien, comme une amie."

Au menu, du saumon en entrée, du chapon en plat et un dessert au chocolat. De quoi ravirent les papilles de Simone, âgée de 95 ans. Cette dernière habite Davézieux en Ardèche, elle est seule pour Noël. Alors, ce samedi elle est très heureuse : "je profite de la gentillesse de mes accompagnatrices qui ont bien voulu venir me chercher. Elles se sont chargées de me conduire au restaurant. Ces gens sont merveilleux, ils prennent de leur temps pour nous faire plaisir. Ils sont d'une grande bonté. Cela vient du cœur !"

En plus de ce repas, l'association Les Petits Frères des Pauvres d'Annonay a distribué une trentaine de colis de Noël aux personnes âgées isolées qui ne pouvaient se rendre au restaurant.