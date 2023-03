Ils vendent depuis Rennes des Ferrari, Porsche, McLaren et autres Maserati dans toute la France

Une Mac Laren, dans le stock d'AR Performance et dans un garage discret et secret de Rennes.

AR Performance, ou comment, à Rennes, deux passionnés de voitures ont lâché leur métier pour monter une société de revente de véhicules de sport et de prestige.

ⓘ Publicité

C'est quelque part à Rennes, dans un garage discret et secret que sont stockées pour le moment les voitures d’ AR Performanc e. Secret, car au moment de notre reportage, il y avait, entre autres, une Lamborghini Urus en vente à 330.000 euros et une Mac Laren à 200.000 euros. Le stock de véhicules du moment valait autour d'1,5 millions d'euros.

Arnaud Jossomme et Romain Faudet, les deux fondateurs d'AR Performance, dans le lieu de stockage de véhicules. © Radio France - Eric Bouvet

1 voiture en 2019, une vingtaine en 2023

Tout a commencé il y a 4 ans avec une Maserati GranTurismo, qu’Arnaud Jossomme et Romain Faudet ont acheté en commun en République Tchèque. « On s’était fait un petit planning, on se la prêtait une semaine sur deux, en garde alternée ». Puis, vient l’idée de la louer et de la revendre avec une petite marge qui leur permet d’acheter deux autres voitures. C’était en 2019, l’affaire était partie. Depuis, elle a pris de l'ampleur. Les deux associés achètent partout en Europe des véhicules récents, peu kilométrés, bien entretenus, avec des options notamment en carbone pour les sportives.

Une petite partie du stock de voitures vendues et payables en crypto monnaie © Radio France - Eric Bouvet

Côte d'Azur, Haute-Savoie, Paris, Bretagne, Europe

Depuis Rennes, AR Performance vend désormais des Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Aston Martin, Bentley, Jaguar, Maserati, BMW, Mercedes et autres Audi, partout en France. « Surtout sur la Côte d’Azur, où il y a un vivier de voitures de luxes et sportives, en Haute-Savoie et à Paris. En Bretagne aussi, où on vend toujours des véhicules ». AR Performance vend aussi en Europe.

La société dont les bureaux sont pour le moment à Montgermont vend 100 à 120 véhicules par an désormais, pour 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Elle emploie 11 salariés, qui attendent de déménager cette année dans un nouveau bâtiment à La Mézière. Là, Arnaud Jossomme et Romain Faudet espèrent constituer un stock de 20-25 véhicules, car ils ont désormais la trésorerie et la confiance des banques.

Paiement en crypto monnaie

Ces banques, ils ont dû les convaincre aussi, pour pouvoir lancer la possibilité de payer en crypto monnaie. Car leurs clients, pour certains, apprécient ce mode de paiement, plus simple, plus rapide, par un simple virement. Tout a été fait dans les règles, avec « avocats et conseillers ».