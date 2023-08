"Ils viennent quand même, avec les anoraks" : bilan positif pour Rouen sur Mer malgré la pluie et le vent

C'était le dernier jour pour profiter de Rouen sur Mer ce dimanche 6 août 2023, sur les quais rive gauche , entre le Pont Guillaume le Conquérant et le pont Jeanne d'Arc. Depuis 2008, cette sorte de mini-station balnéaire propose diverses activités estivales gratuites pour les habitants.

Edition équivalente à l'an passé

Malgré le vent, la pluie : le bilan de fréquentation est plutôt positif pour Marc Queval, en charge de l'organisation pour la Ville. "On était aux alentours de 150 000 personnes sur l'ensemble de la manifestation l'an passé. Je pense qu'aujourd'hui, à 20 000 personnes près, on sera sur les mêmes chiffres."

Hélène aussi se réjouit de la ténacité des Normands, mais reconnait que la météo a pu être pesante parfois. "On aurait voulu quand même un petit peu plus de soleil. On a eu un peu plus de mal sur certaines journées, on ne va pas le cacher, reconnait-elle. Par exemple, samedi, on a dû fermer le site beaucoup plus tôt parce qu'il y avait trop de vent. On a eu de la pluie aussi qui arrivait, mais les gens n'ont pas peur. Ils viennent quand même, avec les anoraks."

Améliorer les espaces pour protéger de la pluie et du soleil

Cette similarité est due aux conditions climatiques, qui était aussi extrême en 2022. "Il y avait la canicule", rappelle l'agent communal. Cette année, il y avait deux tipis et des tentes prévues pour des activités couvertes. Pour du yoga par exemple, ou encore un endroit pour emprunter des livres.

Marc Queval et son équipe ont d'autres idées pour faire face à la météo l'année prochaine : "On va améliorer les espaces pour pouvoir abriter davantage les gens en cas de pluie, mais aussi en cas de chaleur." Malgré un succès raisonnable de Rouen sur Mer, la dernière soirée dansante de la saison, celle du samedi 6 août, a du être annulée à cause du vent.

Au moins 180 personnes par jour au mini-golf

En revanche, qu'importe le vent ou la pluie : le parcours de mini-golf a eu beaucoup de succès. "On a eu du monde tous les jours, explique Hélène, chargée d'accueil. Minimum 180 personnes par jour, c'est quand même assez impressionnant." En tout : 5 000 personnes ont joué sur tout le mois de juillet, c'est à dire la moitié des visiteurs venus pour des activités extérieures.

Keltoum et ses deux filles, habitantes de Sotteville-lès-Rouen , sont justement là pour le mini-golf, faisant fi du crachin normand du dernier jour à Rouen sur Mer. "On profite dès qu'on voit un rayon de soleil. On joue et dès qu'il y a la pluie, on se met à l'abri. Les filles ont aussi pu faire du trampoline, on s'amuse bien." Cette maman travaille toute la semaine, alors pas question que la météo lui gâche le week-end.