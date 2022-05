IMAGES - Défilé du 1er mai à Nantes: des revendications et des violences

Plus de 4 mille manifestants se sont rassemblés ce dimanche 1er mai à Nantes pour alerter Emmanuel Macron sur ses projets de réforme sociale. En marge du défilé plusieurs vitrines du centre-ville ont été brisées autour de Talensac et place de Bretagne.

Du muguet et des slogans. Le traditionnel défilé du 1er mai a réuni à Nantes plus de 4 mille personnes derrière les banderoles de la CGT, Solidaires, FSU et UNSA. Le cortège parti de la préfecture a ensuite rejoint la place de la République. Sur les panneaux on pouvait lire "La retraite avant l'arthrite, ou Urgence sociale et climatique". Ils étaient aussi près de 400 à Saint-Nazaire. Les manifestants craignent la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron, dénoncent une casse sociale et espèrent pour certains une union de la gauche efficace aux élections législatives des 12 et 19 juin pour imposer une cohabitation au président de la République.

La CGT était comme de coutume en force dans le cortège nantais © Radio France - Yves-René Tapon

"On est là pour continuer de mettre la pression sur le gouvernement, pour maintenir ce qui reste de nos conditions de vie plutôt correctes" affirme un manifestant. Un autre craint que "l'on s'épuise au travail, on a le droit de vivre convenablement". "J'ai envie de faire des choses en terme écologique et social car c'est la cata" ajoute Marie. "Il faut que le président entende ceux qui ont voté pour lui par défaut ou contre un autre candidat" renchérit Nicolas.

Deux fois Macron c'est beaucoup trop. Marie

Les manifestants sont longtemps restés près de la préfecture avant que le défile débute © Radio France - Yves-René Tapon

Des blacks blocs avaient aussi rejoint le cortège nantais © Radio France - Yves-René Tapon

Rassemblement aussi à Saint-Naraire © Radio France - Hélène Roussel

Beaucoup de manifestants espèrent un 3ème tour social comme à Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

Manifestation marquée par des violences à Nantes

A Nantes la manifestation a été émaillée de violences. Près d'une centaine d'individus blacks blocs se sont imposé aux avants postes du cortège qui s'est alors divisé en deux. Une dizaine de vitrines ont été cassées. Les dégâts se trouvent essentiellement place de Bretagne (magasin Go Sport), autour du marché couvert de Talensac qui a dû être évacué en raison des gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre et rue Jeanne d'Arc. " Dans ce périmètre là on a jamais vu une chose pareille - confie l'adjoint au commerce à la ville de Nantes Gildas Salaün venu voir les dégâts dans l'après-midi - le 1er mai c'est la fête du travail et d'autres détruisent les outils de travail, c'est très énervant".

Une vitrine cassée rue Jeanne d'Arc © Radio France - Yves-René Tapon

Une agence immobilière rue Léon Jamin également vandalisée © Radio France - Yves-René Tapon

Le magasin Go Sport place de Bretagne a été une nouvelle fois ciblé © Radio France - Yves-René Tapon

Unv panneau cassé place St Similien © Radio France - Yves-René Tapon