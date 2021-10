IMAGES - Escale inaugurale à Cherbourg pour le gigantesque paquebot Seaview

Première escale ce mercredi 13 octobre, dans le port de Cherbourg-en-Cotentin, pour le MSC Seaview, le mastodonte de la compagnie italienne MSC Croisière. Véritable immeuble flottant, le paquebot peut accueillir jusqu'à 5 330 passagers et compte 2 066 cabines. A bord, de nombreux services et divertissement : une salle de théâtre de 934 places, un spa, 20 bars, plusieurs piscines, un casino et même une tyrolienne sur le dernier pont des 20 du bateau.

Une tyrolienne passe à travers les anneaux bleus et au dessus de la piscine. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Dans l'atrium, des cristaux habillent les marches des escaliers sur quatre ponts. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Le retour des croisières à Cherbourg

Ce n'est pas le premier bateau de croisière à revenir au port de Cherbourg mais par son envergure, le Seaview marque la reprise des croisières après la crise. "Ça a repris de manière assez forte," indique Julien Bougon, directeur promotion et commercialisation de l'office du tourisme du Cotentin. Après un an et demi à l'arrêt, les demandes d'escales au port de Cherbourg s'enchaînent d'après Julien Bougon : "On était à 8 (escales) il y a encore quelques semaines, on est passé à 20 d'ici la fin de l'année." Autre nouveauté : une escale hebdomadaire, tous les lundi, du bateau Aida dès le mois de novembre. Une première pour le port de Cherbourg.

Les contraintes sanitaires sont tout de même encore là. Le Seaview qui peut transporter jusqu'à 5 330 passager, il n'est arrivé à Cherbourg qu'avec 1 700 à bord. La compagnie applique toujours une jauge pour pouvoir isoler les cas positifs si l'épidémie venait à se répandre sur le bateau. Les passagers venus à Cherbourg n'avaient l'autorisation de descendre à terre que dans le cadre des excursions prévues par la compagnie, dans une "bulle sanitaire". 16 bus sont partis vers le Val de Serre et les plages du Débarquement ce mercredi.

Après Cherbourg, le MSC Seaview prend la direction de Lisbonne au Portugal pour la suite de son périple.

Retrouvez les photos de ce géant des mers ici :

A bord, plusieurs piscines. Le Seaview est le bateaux avec le plus de mètres carrés en extérieur au monde. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Le Seaview compte 20 bars et salons avec chacun un ambiance différente. Ici, le bar karaoké style année 1950 aux Etats-Unis. Le DJ prend place dans al voiture ! © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Le casino est un des lieux les plus populaires à bord. Certains passager ne participent à la croisière que pour aller au casino. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Parmi les activités possible : le bowling. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot