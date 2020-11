IMAGES - Reconfinement : l’aéroport Nantes-Atlantique est quasiment désert

L'aéroport Nantes-Atlantique tourne au ralenti depuis le début du reconfinement. Vols annulés, halls vides et boutiques fermées. Les passagers sont de plus en plus rares.

Au quatrième jour du reconfinement, l'aéroport Nantes-Atlantique était pratiquement désert ce lundi. Parkings et halls quasi vides, avions stationnés en bout de piste et hôtesses qui patientent à l'image de Yolande. "J'ai enregistré 30 passagers sur le vol entre Nantes et Barcelone. Habituellement, ce vol est plein avec 180 personnes. C'est une catastrophe" reconnait-elle. Même constat pour Océane, elle vend notamment des sandwiches et du café dans l'un des commerces de l'aéroport. "En deux heures, j'ai eu deux clients. On a donc diminué notre gamme de produits. On a notamment arrêté les burgers" précise t-elle.

L'un des commerces de l'aéroport totalement déserté © Radio France - GJ

Des chauffeurs de taxis à l'arrêt

Rassemblés devant l'aérogare, les chauffeurs de taxis sont quelque peu désespérés. "Cela fait cinq heures que j'attends un client" se lamente l'un d'eux. "Il n'y a pas un chat. Pas sur que je revienne ici dans les jours à venir" lance t-il. Le comptoir des loueurs est lui aussi très peu fréquenté. "Ces derniers temps, on louait 80 voitures par jour. Depuis le reconfinement, seulement 50" déplore Nicolas Rousseau, le directeur de l’agence Europcar.

Un commerce de l'aéroport Nantes-Atlantique © Radio France - GJ

Pour l’instant, malgré la baisse du trafic aérien, la direction de l'aéroport Nantes-Atlantique n’envisage pas de fermer ses portes.