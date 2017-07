Immense "boum" des arrêts de travail l'an passé en Côte-d'Or!

L'Assurance Maladie de la Côte-d'Or a constaté une très forte hausse des arrêts de travail en 2016: dans le département un salarié sur cinq a en effet été arrêté l'an dernier. C'est la plus forte hausse de la région. Ces arrêts ont coûté plusieurs dizaines de millions d'euros à la CPAM.

L'Assurance Maladie de la Côte-d'Or tire la sonnette d'alarme! Que ce soient des arrêts pour maladie, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle... Plus de 45 000 Côtes-d'Oriens ont bénéficié d'au moins un arrêt de travail en 2016. C'est l'équivalent de la population des villes de Beaune et Nuits-Saint-Georges réunies! Et cela représente tout simplement 20% des salariés du département.

Le problème c'est que tout cela à un coût...

C'est ainsi que la CPAM 21 estime avoir versé 84 millions d'euros au titre des indemnités journalières en 2016. Des indemnités que le salarié perçoit dès le quatrième jour suivant son absence. Soit une hausse de +6,3% par rapport à 2015, la plus forte progression de la région. Une tendance constatée depuis 4 années "sans que des raisons particulières puissent l'expliquer" selon l'Assurance Maladie. Nadia Montandon, sous-directrice à la CPAM de Côte-d'Or: "c'est une somme de raisons qui expliquent cette hausse des arrêts de travail, les gens travaillent plus tard désormais la population active vieillie... Il y a aussi des conditions de travail peut-être plus difficiles également dans certains secteurs".

"Il faut tout mettre en oeuvre pour que les arrêts maladie ne durent pas plus d'un mois"

Le problème c'est que plus l'arrêt est long, plus le retour à l'emploi peut s'avérer difficile voire carrément impossible poursuit Nadia Montandon. C'est sur ce sujet crucial qu'elle axe son discours auprès des salariés de Côte-d'Or "quand on s'arrête au delà de un mois on augmente le risque de tomber au chômage ou d'avoir une difficulté sur la reprise d'activité. C'est pourquoi la CPAM travaille à accompagner les salariés et les entrepreneurs pour que les arrêts de travail ne durent pas trop longtemps. Il faut éviter qu'une situation difficile s'installe, une situation dont on ne peut plus se sortir".

Pour quelles raisons y a-t-il autant d'arrêts de travail en Côte-d'Or? Nadia Montandon, sous directrice de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Côte-d'Or Copier

Selon Nadia Montandon, sous-directrice de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Côte-d'Or, au delà d'un mois d'arrêt de travail le risque de ne plus pouvoir reprendre son travail s'accroît © Radio France - Thomas Nougaillon

Etre en arrêt de travail implique de rester chez soi en général de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures afin de pouvoir le cas échéant être contrôlé par l'Assurance Maladie. Nadia Montandon poursuit "quand on a un arrêt de travail on a un certains nombre d'obligations, si le salarié n'est pas présent à son domicile, il encours le risque que l'on diminue voire que l'on supprime les indemnités journalières maladie".

Un arrêt de travail implique un certains nombre d'obligations pour le salarié explique Nadia Montandon Copier

Quelques "chiffres clés" au sujet des arrêts de travail en Côte-d'Or en 2016 © Radio France - Thomas Nougaillon

Trouver la meilleure formule possible pour assurer le retour dans l'entreprise

La CPAM qui a pour mission de garantir la bonne utilisation des deniers publics va lancer une campagne d'information à la rentrée. Il s'agit notamment d'accompagner les chefs d'entreprises et les salariés en arrêt de longue durée pour trouver la meilleure formule possible pour un retour dans l'entreprise. En effet le poste de travail peut par exemple être aménagé avec la mise en place d'un temps partiel "thérapeutique" pour un retour progressif. Ce dernier peut être proposé "au terme d'un parcours coordonné" avec le médecin et le médecin du travail "pour tenir compte d'une situation d'incapacité partielle mais temporaire". Autre possibilité: "une adaptation du poste de travail" avec mise à disposition d'outils ou encore la suppression de certaines tâches... Il existe enfin ce que la CPAM appelle un "accompagnement individualisé". Un dispositif qui peut conduire par exemple "à la réalisation d'un bilan de compétences" ou à suivre "une formation en cas de besoin de reconversion professionnelle".

17 700 Côte-d'Oriens contrôlés en 2016 selon l'Assurance Maladie

Les services administratifs et médicaux de l'assurance maladie vont bien sûr poursuivre leurs actions de contrôle et d'accompagnement. L'année dernière ce sont plus de 17 700 contrôles qui ont été réalisés en Côte-d'Or.

Quelques précisions utiles sur les arrêts de travail

C'est le médecin traitant qui prescrit un arrêt de travail. Rappelons qu'il convient de renvoyer l'avis que ce dernier vous aura établit (les fameux "volets 1 et 2") à la CPAM et à votre employeur sous 48 heures. Les indemnités sont versées dès le quatrième jour d'absence du salarié, elles sont calculées sur la base de son salaire.