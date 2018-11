Immense panne d'électricité ce mercredi matin dans les Pyrénées-Orientales

Le courant est désormais revenu partout en pays catalan. Ce matin, peu après 8h, quasiment tout le département s'est brutalement retrouvé dans le noir ! Les gilets jaunes n'y sont pour rien, selon RTE, il s'agit "d'un problème au niveau du poste électrique de Baixas", au nord de Perpignan. RTE n'en dit pas plus pour l'instant sur la nature du "problème."

Des retards à la SNCF

Des perturbations importantes ont eu lieu ce matin à Perpignan notamment parce que les feux tricolores ne fonctionnaient plus. En gare de Perpignan, certains trains sont partis avec une heure de retard mais, selon la SNCF, tout devait rentrer dans l'ordre rapidement.

La gare de Perpignan à l'arrêt ce mercredi matin © Radio France - Alexandre Berthaud

Jusqu'à 400.000 foyers et entreprises ont été coupés dans l'agglo de Perpignan mais aussi en Salanque, dans les Aspres, sur le littoral et le Vallespir. Seuls l'ouest du département (Conflent et Fenouillèdes) et la montagne ont échappé à cette coupure XXL.

L'électricité est revenue au bout d'une vingtaine de minutes dans le centre-ville de Perpignan. Les habitants de Saint-Cyprien ont dû attendre 10h15.