Le marché de l'immobilier dynamisé par le Covid dans l'Eure

L'Eure bénéficie pleinement du marché de l'immobilier impacté par la crise du Covid. De nombreux parisiens recherchent depuis 1 an un pied à terre en Normandie.

Les maisons en Normandie s'arrachent ! Depuis le début de la pandémie de Covid 19 de nombreux parisiens recherchent une maison dans la région. Pour le week-end ou pour s'y installer s'ils peuvent faire du télétravail. Une tendance constatée par l'agence immobilière "Espaces Atypiques" à Rouen spécialisées dans les biens originaux (manoirs, moulin, longères, loft ou des maisons ayant une belle vue dégagée sur la mer). 70% de ses acheteurs sont des Parisiens. Des chiffres confirmés par Pierre Lestang, directeur général de Leemo, plate-forme de référencement à destination des professionnels de l’immobilier, invité ce jeudi sur France Bleu Normandie. L’Eure a connu la plus forte augmentation en France (avec l’Isère): 11, 7 % de plus le prix du mètre carré au 4ème trimestre 2020 par rapport au 4ème trimestre 2019. Il est actuellement de 2960 euros pour le neuf dans l'Eure et 3400 euros en Seine-Maritime.

