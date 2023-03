Immobilier 2023 : les nouvelles règles du jeu, le nouveau dossier spécial de l'Obs

Il y a un peu plus d'un an, l'année 2021 s’achevait avec un nombre record de transactions immobilières (1,12 million de ventes), engendré par l'envie d'une grande partie des Français de bouger (suite à la pandémie). L’année 2022, elle, s’est bouclée sur un résultat très proche (1,10 million de ventes) mais en trompe-l’œil car la période s’est déroulée en deux temps : d’abord avec un premier semestre très actif, puis un second marqué par des paramètres macroéconomiques plus difficiles (notamment la crise ukrainienne). Une suite de freins successifs pour les acheteurs, à la fois psychologiques et financiers. Comment s'annonce 2023 ? L'Obs décrypte pour vous le marché immobilier français de cette nouvelle année.

