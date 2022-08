Immobilier : 45% des demandes de prêts refusés à cause du taux d'usure, les 30-55 ans sont les plus touchés

Selon un sondage, près d'une demande sur deux de prêts immobiliers est refusée en France à cause du taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum auquel une banque peut prêter. Les 30-35 ans et les projets d'achat de résidence principale sont les plus concernés.