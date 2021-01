Immobilier à Bordeaux : 31 m² perdus à l'achat en 20 ans

Meilleurs Agents a comparé les prix de l'immobilier dans 11 grandes villes de France. Et en 20 ans, c’est à Bordeaux que le pouvoir d'achat immobilier a le plus reculé. Un Bordelais avec le même budget qu'il y a 20 ans, peut acheter aujourd'hui, un logement qui fait 31 m² de moins.

Bordeaux la ville où le pouvoir d'achat immobilier a le plus reculé en 20 ans : 31 m2 de moins

Meilleurs Agents a comparé le pouvoir d’achat immobilier d’un jeune actif au revenu médian de 1.660€ dans les 11 plus grandes villes de France aujourd'hui avec celui du début du millénaire. Cette étude révèle que les Français ont perdu 35% de leur pouvoir d’achat immobilier en 20 ans, soit 18m² (l'équivalent de deux pièces). A Bordeaux, la chute est encore plus impressionnante : 54% de pouvoir d'achat et -31m² en 20 ans. Toulouse arrive en deuxième position avec -27m². Strasbourg est la ville la moins touchée : -4m² en 20 ans, soit -11% de surface.

A Bordeaux, cette tendance en 20 ans est comparable à la progression de prix de certains quartiers parisiens. En 2021, le pouvoir d’achat immobilier bordelais est à son plus bas niveau jamais atteint.

Paris demeure la ville offrant le plus faible pouvoir d’achat immobilier : en 2021 et avec un revenu de 1.660€, un jeune adulte ne peut accéder qu’à un studio de 11m² (contre 20m² en 2000).