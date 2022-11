Immobilier à Metz : "on constate une stagnation des transactions qui préfigure peut être une baisse des prix"

Le marché de l’immobilier à Metz est tendu, en ce qui concerne les locations mais aussi en ce qui concerne les transactions. Les prix des biens immobiliers au mètre carré ont augmenté de 7% sur un an, selon le site Meilleursagents.com . Une hausse continue depuis le début de la pandémie de Covid.

"Avec un petit bémol", dit André Lombardi, le président de la Chambre des notaires de Moselle. "Depuis la fin de l’été, on constate un ralentissement du marché immobilier s’agissant des transactions. Cela ne veut pas encore dire que les prix baissent ou vont baisser mais cette baisse du nombre de transactions est du à plusieurs phénomènes qui se conjuguent", estime André Lombardi.

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cela, il y a "la crise, la morosité, l’inflation et surtout l’augmentation des taux d’intérêt des prêts qui permettent aux clients de pouvoir acquérir un bien. Les prix n’ont pas encore baissé mais on constate une stagnation du nombre de transactions, ce qui peut être, préfigure une baisse des prix, dans un laps de temps plus ou moins court", dit encore le président de la chambre des notaires de Moselle.

