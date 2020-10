Immobilier à Nancy : on s’arrache encore les jardins, balcons ou terrasses

La tendance existait depuis que les particuliers ont pris l’habitude de fumer à l’extérieur mais le confinement a dopé la demande pour des maisons ou appartements avec jardin, terrasse ou grand balcon. Alors que la menace de reconfinement localisé est dans toutes les discussions, les professionnels de l’immobilier estime qu'il est trop tôt pour faire le bilan de l’activité post-confinement. Mais après une période très tendue, le constat est que les recherches ont évolué.

En Meurthe-et-Moselle, pour les maisons, les prix médians sur 5 ans ont augmenté de 12.8 % et pour les appartements, sur les trois dernier mois, on compte une hausse de 1.9 % selon le baromètre immobilier des notaires.

Toits-terrasses ou balcons assez spacieux sont des biens prisés avec une certaine rareté.

Pour Olivier Dieudonné, le président de la Fnaim en Meurthe et Moselle « Les hausses restent raisonnables ou raisonnées. Les commodités extérieures, jardins, terrasses ou la proximité de parcs dans certains cas, étaient un des critères principaux hier et c'est renforcé aujourd'hui dans les recherches. C'est un bien qui est prisé avec une certaine rareté et le marché du neuf se porte très bien puisque les promoteurs l'ont compris et adaptent leur offre à la demande et notamment des toits-terrasses ou balcons assez spacieux ».

Et le président l’agence Bonnabelle à Nancy de poursuivre : « aujourd'hui, avec les mauvais jours en Lorraine, ces critères sont toujours dans les têtes, mais je pense que la mémoire peut un peu faire défaut, voire parfois la raison, puisque lorsqu'on a une exigence immobilière, on a un certain nombre de critères qui ont un coût. Et si on met en parallèle son budget, les restrictions bancaires, par rapport à ses exigences et ses envies de grand air ou d'extérieur, parfois, on revient à la raison pour certains types de biens ».

Prise pour voiture électrique et local à vélo

Julien Leplomb, agent immobilier à Nancy confirme la tendance : « il y a une grosse demande. Si on a un extérieur, ça explose ». Et le spécialiste de l’immobilier en centre-ville constate aussi la demande pour des commodités qui facilitent la mobilité : « Tout le monde veut habiter en ville, avoir un vélo, donc pouvoir mettre un vélo dans un local, on ne peut pas le laisser dehors car on se le fait détériorer. Effectivement, il y a une demande là-dessus. J'ai mis un emplacement propre, bien délimité pour deux vélos par appartement. Il y a cinq ans, je n’y aurai même pas pensé ! ». Autre détail qui donne de la valeur à un bien au delà du local à vélo, la prise pour brancher une voiture électrique... le marché de l'immobilier s'adapte à la demande.