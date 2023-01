Immobilier à Orléans : le marché de la location de plus en plus tendu

Le nombres d'annonces pour des locations a baissé de 11% entre 2021 et 2022

Si vous venez d'arriver sur Orléans, en ce début 2023, vous avez peut-être galéré pour trouver un logement, surtout en location. Depuis quelques annés, les biens en location sont rares et donc chers sur la place orléanaise. Pour louer aujourd'hui un logement sur Orléans, il faut compter en moyenne 13,98 euros du mètre carré. C'est légèrement au dessus de la moyenne nationale ( 13 euros 63 / m2) mais bien en dessous des prix à Paris ( 34 euros 48/ m2).

Plus de demandes que de biens disponibles

Pour un appartement de 50 mètres carrés, il faudra débourser 700 euros par mois (charges comprises). C'est pratiquement 10 à 15% de plus qu'il y a 5 ans. L'arrivée de la 2ème ligne de tramway et la réhabilitation du centre ancien expliquent en partie cette progression. Mais, il y a surtout le fait qu'on manque de biens en locations sur Orléans alors que la demande n'a jamais été aussi forte. Selon le site Bien'ici, le volume d'annonces pour une location a baissé de 11% entre 2021 et 2022 alors que la demande elle a encore progressé provoquant une hausse de la tension de + 43%.

" Les étudiants n'ont souvent pas les ressources ni les garants pour une location"

Les tensions se ressentent surtout sur les petits logements : les studios, les T2 sont rares et donc chers. Les premiers à en faire les frais, ce sont les étudiants qui débarquent à Orléans. " C'est très tendu en septembre quand l'année universitaire démarre. Mais en fait tout au long de l'année, Ils ont du mal à trouver des chambres et des studios " explique Axelle Ouvrard, responsable du guichet de l'AIDE, l e dispositif de soutien aux étudiants sur le campus d'Orléans-la Source. " Les étudiants n'ont souvent pas les ressources ni les garants pour prétendre à une location. Ils galèrent, se font hébergés à droite à gauche ou trouvent finalement des logements insalubres avec des propriétaires pas corrects."

Des tensions aussi sur l'ensemble du Loiret

En dehors d'Orléans, la situation n'est pas forcément meilleure. Toujours selon le site Bien'ici, les tensions sont importantes aussi sur l'ensemble du Loiret. Entre 2021 et 2022, les demandes pour des biens à louer sur le département ont augmenté de 33% alors que l'offre (annonces diffusées) a baissé de 7%. Elle avait déjà reculé de 21 % entre 2020 et 2021.