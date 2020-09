Immobilier : avec la crise sanitaire et le télétravail, les acquisitions de bureaux dans l'attente à Metz

Vous voyez peut-être fleurir des panneaux "locaux disponibles" en levant les yeux vers des immeubles à Metz. Les transactions pour des locations ou vente de bureaux sont en suspens avec la crise sanitaire. Le marché immobilier d'entreprise est dans l'attente, surtout en ce qui concerne les surfaces importantes, supérieures à 350 m2.

Pour tout ce qui est grande demande, on est vraiment dans une période de statu quo

Chaque année à Metz, 30.000 à 35.000 m2 sont loués ou vendus, pour 50.000 m2 de locaux disponibles. Pas de surcapacité - il faudrait pour cela dépasser les 70.000 m2 - mais de nouvelles tendances se dessinent. Avec le télétravail notamment, les entreprises pensent à réduire les surfaces dont elles ont besoin pour leurs salariés explique François Suty, le directeur Lorraine de l'agence immobilière d'entreprise CBRE/Acte : "Pour tout ce qui est grande demande, on est vraiment dans une période de statu quo, soit les entreprises restent sur une surface moyenne de 12 m2 par salarié soit elles considèrent le télétravail et les absences diverses pour maladies, et pensent que le besoin réel de surface par salarié est plus bas". Et les décisions restent en suspens.

Selon les professionnels du secteur, il ne faudrait pas que la situation actuelle dure trop longtemps. En revanche, la demande en locaux d'activité et entrepôts a redémarré très vite avec le déconfinement.